De nieuwe Lexus IS is nu officieel

De nieuwe Lexus IS presenteert zich als een zeer strakke sedan.

De Japanse sedan was gister al gelekt. Gelukkigen vonden de meesten van jullie het model mooi, dus het is vast niet erg dat je de nieuwe Lexus IS nu weer voorgeschoteld krijgt. Dit keer niet als lek, maar als officiële aankondiging. En dat betekent dat we je een stuk meer over de IS kunnen vertellen.

Zoals collega @willeme gister al omschreef is het eigenlijk een zware facelift. De kenmerken van de vorige IS zijn goed te zien, met name van de zijkant en in het interieur. De voor- en achterzijde van de sedan zijn goed aangepakt door het automerk. Waar het voorgaande model niet echt lekker lijkt op te drogen (zeg maar gewoon: totaal niet), ziet deze nieuwe IS eruit als een model die op de lange termijn beter te pruimen is. Net als de oude generaties (1999 en 2005).

Lexus IS Maten

Het feit dat het model zo goed op het netvlies ligt heeft onder andere te maken met de 19-inch velgen. De nieuwe Lexus IS is 4,71 meter lang (+ 30mm), 1,84 meter breed (+30 mm) en 1,43 meter hoog (+5 mm). De auto heeft een wielbasis van 2,8 meter.

Lexus IS interieur

In het interieur is een 10.3-inch touchscreen te vinden. Het infotainmentsysteem is compatibel met Apple CarPlay en Android Auto. Helaas hebben ze bij de Lexus IS nog geen afscheid genomen van die gekke touchpad. Je kunt met een soort muis de infotainment bedienen. Dat werkt niet briljant tijdens het rijden. Het systeem zat in de oude IS en ook andere modellen van Lexus. De Japanners lijken nog niet afscheid te willen nemen van dit principe. Qua ergonomie en materiaalgebruik hebben er ook geen ingrijpende veranderingen plaatsgevonden. Goed nieuws voor wie fan is van knoppen in plaats van touch-bedieningen. Knoppen zitten er genoeg in het interieur van de nieuwe Lexus IS.

Niet voor Europa

In tegenstelling tot voorgaande generaties heeft Lexus besloten de IS niet in Europa uit te brengen. Wij Europeanen zijn toch meer fan van hatchbacks en kiezen daardoor niet zo gauw voor een sedan. Spijtig, want het had een mooie aanvulling geweest op de Nederlandse wegen. Lexus gaat de nieuwe IS verkopen in Noord-Amerika, Japan, het Midden-Oosten, Oceanië, en delen van Azië en Zuid-Amerika.