Deze SQ7 met 435 pk komt niet in aanmerking voor BPM

En dat scheelt een slok op de borrel.

Een snelle SUV met een fatsoenlijke motor en ook nog eens een diesel. Normaal gesproken gaan er hier in Nederland dan drie rode kruizen in je hoofd branden. De belasting over zo’n voertuig is enorm en je zal diep in de buidel moeten tasten om zo’n SQ7 te kunnen kopen. Je maakt echter een groot verschil door het voertuig op grijs kenteken te gaan rijden.

SUV’s zijn door hun vorm tamelijk eenvoudig om te bouwen om te voldoen aan de Nederlandse wetgeving met betrekking tot het grijze kenteken. Je moet er een achterbank voor opgeven, maar je krijgt er veel financieel plezier voor terug.

Er staat momenteel een blauwe Audi SQ7 op grijs kenteken te koop voor 77.800 euro excl. BTW. Dit is een exemplaar uit 2017 met 99.572 kilometer op de klok. Om de vergelijking te maken wat een particuliere SQ7 zou kosten zochten we gelijkwaardige exemplaren op, maar dan zonder het grijze kenteken uiteraard. In dat geval kom je SQ7’s tegen die al gauw 95.000 euro incl. BTW kosten.

Het is niet de deal van de eeuw, maar momenteel wel de goedkoopste SQ7 die je kunt vinden in Nederland. De SUV beschikt over 435 pk, 900 Nm koppel en sprint in vijf tellen naar honderd kilometer per uur. En dan heeft deze snelle diesel nog een leuke kleur ook. Helaas zijn er geen foto’s van de situatie in de kofferbak beschikbaar.