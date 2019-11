De Duitse politie heeft een 530 pk sterk speeltje

Als ze bij Cobra 11 dit apparaat eens reden, duurden die afleveringen aanzienlijk minder lang...

De Essen Motor Show staat weer voor de deur. Om met James May te spreken: Good News! Voor iedereen met een beetje benzine in de aderen is het een absolute aanrader. Essen is met de auto heel erg goed te doen. Het is qua opzet kleiner dan een beurs als de IAA in Frankfurt en qua nieuwswaarde is het geen Salon van Genève.

Maar dat maakt Essen goed met youngtimers, klassiekers en natuurlijk getunede auto’s. Dat kan van alles zijn: van wanstaltige creaties tot nog puikere auto’s. Dat tunen nemen de Duitsers bloedserieus. Op zich ook niet gek, de stijlvolle Rieger-gids komt immers uit Duitsland. Ondanks dat het allemaal Tupperware is of lijkt, zijn ze in Duitsland erg pietje precies als het op tuning aankomt. De Tüv-eisen waaraan de tuning moet voldoen is zeer hoog.

De Duitsers gaan er prat op dat tuning met name veilig moet zijn. Dat doen ze elk jaar op dezelfde manier. Ze zwengelen dezelfde campagne aan waarbij een dikke getunede auto omgebouwd wordt tot auto van de Duitse hermandad. Uiteraard hebben de Duitsers een (Engelstalige) slogan en natuurlijk hanteren ze de gebiedende wijs, hoofdletters én een uitroepteken: TUNE IT! SAFE!

De auto in kwestie is ditmaal een Audi RS4 Avant van de B9-generatie. ABT-Sportsline uit Kempten heeft de auto behoorlijk onder handen genomen. Dermate veel zelfs, dat de snelle stationwagon een nieuwe naam heeft gekregen: RS4-R. De Porsche motor is voorzien van het ABT Power S pakket, waarmee het vermogen met 80 paarden stijgt van 450 pk naar 530 pk. Qua koppel komt de Polizei ook niets te kort: er is 690 Nm beschikbaar, 90 Nm meer dan standaard. Het ABT Power S pakket is niet slechts een chipje, het omvat ook een groter vloeistof-koelsysteem en andere luchtinlaat.

Verder zien we het bekende koolstofvezel-werk van ABT, plus een grote splitter, enorme velgen en échte uitlaten met vier 102 mm dikke eindpijpen. Echt onopvallend surveilleren is er niet bij voor de Duitse Dienders, maar ja, die kleurstelling en enorme blauwe lampen op het dak geven het al weg.