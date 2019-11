Duitse baron rijdt miljoen kilometer in Tesla

Bij wijze van experiment.

Wat gebeurt er als je een miljoen kilometer met een Tesla Model S rijdt? De Duitse Hansjoerg Freiherr von Gemmingen-Hornberg heeft alle tijd van de wereld en besloot dit eens even uit te proberen.

Je zou verwachten dat een Duitse heer van stand in een statige klassieke Mercedes rondrijdt, maar niets is minder waar. Deze Duitse aristocraat is een groot fan van Tesla. Hij is een dusdanig groot liefhebber dat hij sinds de aanschaf in 2013 maar liefst een miljoen kilometer gereden heeft met zijn Tesla Model S 85.

What a journey! 1 Million electric km driven with my @Tesla Model S pic.twitter.com/JHSIhGfEbl — Hansjörg Gemmingen (@gem8mingen) November 28, 2019

Daarvoor heeft hij wel zijn best moeten doen. Het is namelijk niet zo dat hij veel moet rijden voor zijn werk. Integendeel, de 56-jarige Duitser bevindt zich in de fortuinlijke positie dat hij niet meer hoeft te werken. Wat doe je dan als Tesla-fanaat in hart in nieren? Precies, hele dagen in je Tesla over de Autobahn cruisen. De beste man heeft al die kilometers – gemiddeld 600 per dag! – dus gewoon voor de fun gemaakt. “Ik doe weinig anders,” aldus Von Gemmingen. Hij doet het overigens niet helemaal puur voor de hobby, maar ook om een statement te maken richting alle Tesla-critici.

De grote vraag is natuurlijk: hoe lang is alles heel gebleven? Om met de accu te beginnen: de Duitser is inmiddels bezig met zijn tweede exemplaar. Bij welke kilometerstand de accu precies vervangen is wordt helaas niet vermeld. Het gaat hier overigens wel om het oude type accu. Een nieuwe zou waarschijnlijk nog niet aan vervanging toe geweest zijn omdat die 1,6 miljoen kilometer mee zou moeten gaan.

De elektromotor gaat in ieder geval geen miljoen kilometer mee, want Von Gemmingen is al bezig met zijn vierde exemplaar. De eerste drie motoren gingen vrij snel stuk omdat ze uit een slechte badge kwamen, maar de vierde motor heeft inmiddels 680.000+ kilometers voor de aandrijving gezorgd. Ook zijn er al diverse bandensetjes doorheen gejaagd, aangezien deze om de 50.000 kilometer zijn vervangen. Hiervan heeft de Duitser overigens niet al te veel gemerkt in zijn portemonnee, want de meeste reparaties vielen onder garantie. Ook heeft hij tot op de dag van vandaag gratis op kunnen laden.

Von Gemmingen is voorlopig nog niet uitgekeken op zijn Model S. Sterker nog, hij is van plan er nog 600.000 kilometer mee te rijden om zo de miljoen mijl aan te tikken.

Bron: dpa | Foto: een vergelijkbare Tesla Model S via Autojunk

