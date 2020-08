Uh, wat? Ja, deze standaard Civic haalt 290 km/u op zijn 20 inch sloffen.

Vroeger was uiteraard alles beter. Ray en Anita waren nog bijelkaar, faxen was nog een dingetje en met de Super Nintendo kon je alle spellen spelen die je wilde spelen.

Topsnelheid

Wat ook toen beter was: topsnelheden van auto’s. Je kon door autoboeken spitten om zo te zien welke auto een hogere topsnelheid had. Maar dankzij een herenakkoord in de jaren ’90 gaan veel auto’s niet harder dan 250 km/u. Zij zijn voorzien van een begrenzer. Nu is dat op zich niet erg: 250 is echt serieus snel.

Civic Type R

Het enige nadeel is dat het niet tot de vebeelding spreekt. Gelukkig zijn er soms fabrikanten die zich niet aan het akkoord houden. Denk aan Alfa Romeo (de Giulia Quadrifgolio gaat 307 km/u) en de auto in kwestie: een Honda Civic Type-R.

Verbluffend

De Franse petrolheads van L’argus waren wel benieuwd hoe hard zo’n onbegrensde Civic Type-R nu werkelijk gaat. Ze hebben de Civic Type R Limited Edition bij de kladden gepakt en volgas gegeven. Het resultaat is verbluffend:

Standaard Civic haalt 290 km/u

Jazeker, deze standaard Civic haalt 290 km/u. Dat gaat overigens nog best vlotjes. Het is overigens niet de ‘gewone’ Civic Type-R, maar de Civic Type-R Limited Edition. Die naam is ironisch gezien de onbegrensde topsnelheid. De Limited Edition is 47 kilogram lichter.

Haas

Op de video hoor je dat het in de eerste drie versnellingen nog best lastig is over te brengen op het asfalt, maar daarna gaat de Civic Type-R Limited Edition er als een haas vandoor. Het verschil tussen de Limited Edition en de standaard Civic Type-R is niet zo heel erg groot: de Limited Edition heeft geen radio, navigatie of airco aan boord.

272 km/u

Zoals je ziet is de 0-100 km/u sprint best een uitdaging. Doe je het goed, dan haal je het in 5,7 seconden. De 2.0 VTEC Turbo levert 320 pk. Van de Limited Edition worden er 100 exemplaren naar Europa verscheept. Volgens Honda loopt de standaard Civic geen 290 km/u, maar 272 km/u. Misschien een gevalletje wind mee, heuvel af, veel fantasie en een flinke tellerafwijking. Of Honda is gewoon (weer eens) heel bescheiden.