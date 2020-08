Toekomst Volkswagen Passat eindelijk bevestigd

Het duurde een jaar, maar nu heeft is de toekomst van de Volkswagen Passat bevestigd.

Het D-segment ligt een klein beetje op zijn gat. Nog niet zo heel erg lang geleden was dit het segment waarin je ging shoppen voor een auto van de zaak. Met zo’n keurige middenklasser kon je prima voor komen rijden bij de klanten, maar ook op vakantie met het gezin. Het waren ideale auto’s.

Onzeker

Maar tegenwoordig moeten auto’s hoger, zwaarder en onhandiger zijn en er uitzien alsof je door honderden kilometers door het Amazone-regenwood gaat ploeteren. Bij veel merken zijn er crossovers die vele malen beter verkopen dan de sedans en stationwagons uit het D-segment. Ook voor Volkswagen. Voor de Duitsers was het de vraag óf er überhaupt nog wel een nieuwe Passat zou komen. De toekomst van de Volkswagen Passat was namelijk hoogst onzeker.

Volkswagen Passat Highline Limousine (B8, facelift) ’18

Toekomst Volkswagen Passat aan zijden draadje

Na een jaar vergaderen (dat moet een geweldige tijd zijn geweest) kwamen ze eruit: Jawohl, er komt een nieuwe Passat! Naar het schijnt had Herbert Diess de grootst mogelijk twijfel om de Passat van een opvolger te voorzien. De toekomst van de Volkswagen Passat bleek dus aan zijden draadje te hangen. Het huidige model loopt mee sinds 2015 en aanvankelijk zou de auto uitgefaseerd worden in 2023. Zeker nu Skoda Superb aan de onderkant van de markt en de VW Arteon aan de bovenkant van dit segment uitstekende zaken doen.

Volkswagen Passat Variant R-Line Edition (B8, facelift) ’19

Skoda-fabriek

De nieuwe Passat gaat gebouwd worden in een nog te bouwen Skoda-fabriek. Daarmee komt er een einde aan de Passat-productie in Emden, waar de auto 36 jaar lang is gebouwd. Die fabriek heeft Volkswagen nodig om de ID4 te gaan vervaardigen.

Volkswagen Passat Alltrack (B8, facelift) ’19

Wereldauto

De nieuwe Passat moet weer een ‘wereldauto’ gaan worden. Op dit moment hebben wij Europeanen het superieure model op basis van het MQB-platform. De Chineze en Amerikaanse Passats (NMS) staan op het stokoude en goedkopere PQ46-platform en zijn weliswaar ruimer, maar veel goedkoper gebouwd.

Volkswagen Passat R-Line (NMS, US) ’19

Passat B9

De nieuwe Passat zal op een doorontwikkelde variant staan van het MQB-platform. De Passat B9 schijnt qua design al helemaal af te zijn. De Passat zal zich meer op maximale ruimte gaan richten, daar ze al een luxe en sportieve Arteon in het gamma hebben.

Volkswagen Passat 380 TSI (NMS, China) ’19

Liftback of sedan

Het klinkt dus als een Skoda Superb, maar dan van Volkswagen. Dat is precies de reden dat de toekomst van de Volkswagen Passat gewaarborgd kan worden. De stationwagon komt er sowieso, het is alleen nog niet zeker daar een sedan (zoals de huidige Passat) of een liftback (zoals de Superb) naast komt te staan. Ook een Passat Alltrack is bevestigd, deze zal hoger op zijn poten staan. Voor alle Passats geldt dat ze allemaal voorzien van voorwielaandrijving, op sommige modellen is 4Motion mogelijk of zelfs standaard.

Via: Autocar.