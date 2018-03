Deze Subaru Tourer moet in productie

Subaru heeft tijdens de autoshow van Genève de VIZIV Tourer Concept onthuld.

Het Japanse merk toonde de eerste VIZIV Concept al in 2013, waarna Subaru telkens een nieuwe conceptcar presenteerde om haar toekomstvisie te delen. Ditmaal geven ze ons een Tourer Concept. We quoten: “De auto combineert het plezier om met een auto op stap te gaan met typische Subaru-kenmerken als Symmetrical AWD, een boxermotor en een hoge mate van veiligheid en veelzijdigheid en indrukwekkende prestaties.”

De naam VIZIV is gebaseerd op de term ‘Vision for Innovation’. Deze VIZIV Tourer Concept beschikt over een zeer goed ogende carrosserie, mede dankzij de naar voren hellende lijnen. Ook vallen de zeskantige grille en de vier bolle spatborden op, nu maar hopen dat ze er niet teveel aan veranderen (mocht deze auto in productie gaan).

In aanloop naar de inzet van steeds meer geautomatiseerde rijtechnologieën zijn in de VIZIV Tourer Concept uiteraard ook autonome functies aanwezig. Daarnaast richt het merk zich op het bekende EyeSight-systeem. Dit is in de VIZIV Tourer Concept verder doorontwikkeld en wordt gecombineerd met andere systemen die de bestuurder ondersteunen bij het rijden van lange afstanden.