Range Rover SV Coupé is officieel (de duurste)

De auto is getekend met laaange lijnen.

De SUV-bazen bij Range Rover konden natuurlijk niet achterblijven op het gebied van SUV Coupé’s. Geheel in stijl komen de Britten nu met een eigen interpretatie op deze niche. De Range Rover SV Coupé komt van SVO (Special Vehicle Operations) en met 999 exemplaren zal de SUV een zeldzame verschijning worden.

De Range Rover SV Coupé komt in de nieuwe kleur Contour Graphic, daarnaast zijn er vier duo-tone kleuropties. Ook leuk: voor het eerst is het mogelijk om een Range Rover te krijgen met 23-inch (!) wielen. Alles draait om luxe bij de Range Rover SV Coupé. De auto heeft een groot panoramadak en de deuren kunnen elektrisch worden gesloten.

De SV Coupé komt met de 5.0 Supercharged V8-benzinemotor, goed voor 565 pk en 700 Nm koppel. Het merk spreekt over de snelste Range Rover ooit. 0-100 is in 5,3 seconden gedaan en de top ligt op 266 km/u.

Het is tevens ook de duurste SUV ooit. In Nederland gaat de SV Coupé 390.000 euro kosten.