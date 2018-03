Aston Martin maakt de Valkyrie nóg gestoorder

Één bocht te scherp aansnijden en je brein valt letterlijk uit je hoofd.

Het AMR Pro-label van Aston Martin is eigenlijk allesbehalve onnodig. De afdeling maakt sportieve auto’s nog pittiger dan ze hoeven te zijn. Van tamelijk ingetogen auto’s als de Vantage tot de hyper-idiote Vulcan, AMR Pro pakt wat ze pakken kunnen. Vandaag leggen ze de lat wederom hoger.

Toch komt het nieuws niet helemaal als een verrassing, daar de geruchten van een gepeperde Valkyrie eind vorig jaar al op straat kwamen te liggen. Tot op heden wisten we echter niet wat de ‘Valkyrie GTI’ ons precies moest brengen. Vandaag kunnen we de exacte details gelukkig met jullie delen.

De hybride V12 achterin de Valkyrie AMR Pro produceert naar verluidt meer dan 1.100 bhp. In andere woorden, de krachtbron zal over meer dan 1.115 pk beschikken. De Valkyrie AMR Pro is, gelukkig, enkel en alleen voor het circuit bedoeld, al kan ik me voorstellen dat hij zelfs daarvoor te snel is.

Nog indrukwekkender is het feit dat de auto minder weegt dan het aantal pk’s dat hij produceert. De lichtgewicht constructie van de Valkyrie AMR Pro is slechts 1.000 kg zwaar. Om er nog maar een extra schep bovenop te doen is de auto, met zijn hyper-aerodynamische plaatwerk, in staat om meer dan 1.000 kg aan neerwaartse druk te produceren. En zelfs met al die downforce die de wagen genereert, rijdt hij met gemak richting de 360 km/u.

Afgezien van het opvallende kleurtje dat AMR Pro eroverheen heeft gejast, hebben ze de wagen extra aerodynamische onderdelen gegeven die ervoor zorgen dat bovengenoemde cijfers gehaald kunnen worden. Hierdoor oogt de auto nog agressiever, maar rijdt hij bovenal nog spectaculairder dan de ‘gewone’ Valkyrie. Dankzij de lichtere carbon constructie en het verbeterde plaatwerk, kan de wagen liefst 3G aan laterale krachten bereiken. Wie we daarvoor mogen bedanken? De creatieve genieën van Aston Martin én, uiteraard, Adrian Newey.

AMR Pro maakt in totaal 25 stuks van de ultieme Valkyrie en heeft ze allemaal al verkocht.