Deze supercar komt uit… Afghanistan

Ja, je leest je het goed. Ook in Afghanistan kunnen ze een supercar maken.

Ik vermoed zomaar dat je nog nooit gehoord hebt van Mada. Nee, geen Mazda maar Mada. Dit is een automerk uit Afghanistan. En we hebben het niet over een omgebouwde afgedankte Hummer die achtergelaten is door de Amerikanen. Nee, het is een echte supercar!

Supercar uit Afghanistan

Je zou denken dat ze in het land wel andere dingen te doen hebben dan een supercar te bouwen, maar ze hebben het toch maar mooi gedaan. Het is de Mada 9, de allereerste supercar uit het land, weet SupercarBlondie te melden. Echter, er zijn veel aanwijzingen dat de Mada nog een lange weg heeft te gaan om in productie te komen.

Wat wel heel knap is, is dat de auto al kan rijden op eigen kracht. Met veel prototypes is dat niet het geval. Dat hebben de Afghani dan al goed gedaan. Maar we kunnen daar wel een kanttekening bij plaatsen. Er zijn diverse filmpjes te vinden op het world wide web en daar zien we dat de auto beweegt, maar wel heel sloom. Dat kan erop wijzen dat de auto door een kleine motor aangedreven wordt.

Specs

Ja, de specificaties. Die zijn er niet. De CEO van het bedrijf is Muhammad Raza Ahmadi. Hij zegt dat de auto binnen twee weken helemaal klaar is, dit zei hij in november verleden jaar. Enige vertraging is er dus. De CEO is razend enthousiast over de supercar en zegt dat de Mada 9 voorzien is van ‘lichtgewicht composietmaterialen’ en een buizenchassis heeft.

In een van de filmpjes lijkt het erop dat de auto een viercilinder motor heeft van Toyota. Geen idee hoe ze hiermee willen concurreren met bijvoorbeeld Ferrari. Dat kunnen ze namelijk niet en gaan ze ook nooit doen. Toch is het wel leuk dat je in een verscheurd land als Afghanistan met wat ambitie dit voor elkaar kan krijgen. En de auto ziet er best wel mooi uit. Kudo’s!