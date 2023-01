Is deze Porsche GT3 Boxter goud of fout?

Deze Porsche GT3 Boxster is flink onder handen genomen.

Voor veel autoliefhebbers staat een 911 GT3 hoog op het lijstje van meest begeerlijke auto’s. Zo ook bij mij. Wat vaak een doodzonde is, is om de auto met allerlei opsmuk te ‘verbeteren’. Waarom denk ik dan altijd, de auto is al bijna perfect. Maar goed, sommige mensen wagen toch de gok. Net zoals deze Amerikaanse eigenaar die geen GT3 heeft, maar er wel een zou willen hebben. Want hij heeft een Porsche Boxster flink onder handen genomen.

Porsche GT3 Boxster is extreem

De eigenaar is voornemens de ‘Porsche GT3 spyder’ te verkopen in het zonnige Florida. Hij zegt dat het een ‘one off build’ is en dat er meer dan 8.000 uur in zit om de auto zo te krijgen zoals hij nu is. Er zit een nieuwe top op en er zijn veel koolstofvezel onderdelen geplaatst. Zou het echt zijn? Deze aanpassingen hebben zeker 40.000,- dollar gekost, aldus de enthousiaste verkoper.

Hij benadrukt tevens dat het genieten is om in deze Boxster te rijden. Hij kan nergens heen zonder veel aandacht te krijgen. Dat zou best kunnen, want met name de achterkant valt op met de grote vleugel en de achterlichtunit. De bedoeling zal vast zijn om de Boxster meer op een 911 GT3 te laten lijken, maar of dat helemaal geslaagd is…

Het interieur is voorzien van Weissach stoelen en zwart leer. Eerlijk gezegd ziet de cockpit er vrij gebruikt uit voor een auto uit 2019. Maar goed, wat we wel zien is een handbak en dat is in een dergelijke auto als dit gewoon lekker. Het uitlaatsysteem doet ons ook denken aan een andere Porsche, maar of de verhoudingen op dit model kloppen? Ik heb mijn twijfels.

Uniek

De auto is compleet onder handen genomen. De werkuren zijn ook besteed aan een nieuwe motor en transmissie. Wat de prestaties zijn, daar rept de verkoper niet over. Alles werkt naar behoren, maar het is echt een Amerikaan die in superlatieven praat. Hij eindigt zijn verkooppraatje namelijk met dat dit een unieke eenmalige ‘bad ass exotische’ Porsche is die gezien moet worden.

En dan de prijs. Het is zeker geen koopje te noemen. De Porsche GT3 Boxster staat voor 58.900 dollar te koop op Facebook Marketplace.