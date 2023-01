BMW komt met ‘nieuwe’ grille voor alle modellen!

Een nieuwe grille voor alle BMW modellen lijkt er snel te komen.

De grille bij de (huidige) BMW’s heeft voor veel commotie gezorgd. Mensen vonden het verschrikkelijk! En dan met name de nieren. Och, die nieren. Maar toch, het lijkt wel te wennen. Na een tijdje ga je het meer waarderen. Ik vind persoonlijk de grille op de M3 mooi en agressief overkomen als de auto in je binnenspiegel verschijnt. De directeur van de designafdeling Adrian Van Hooydonk is van mening dat het huidige ontwerp werkt, omdat mensen hun auto’s kopen. Ja, zo simpel kan je natuurlijk redeneren.

Nieuwe grille voor BMW modellen

Met de i Vision Dee kwam BMW met een voorproefje wat betreft de nieuwe designtaal. Deze zal in 2025 zijn entree doen op een EV. Van binnen en van buiten heeft het concept een opzettelijk vereenvoudigd ontwerp en een nieuwe kijk op de grille. En die grille, daar willen we het nog even over hebben.

In een interview met BMWBLOG kondigde de designbaas van het Beierse merk aan dat de nieren zullen blijven evolueren en dat er meer diversificatie gepland is. Het merk stap dus niet geheel af van de opvallende grille.

Van Hooydonk zegt dat grille voor meerdere modellen op maat gemaakt zullen worden, om ze hiermee meer te kunnen laten onderscheiden van elkaar. Daar heeft hij een punt: veel modellen lijken op elkaar. BMW heeft daar op dit moment minder last van. Andere merken zoals bijvoorbeeld Mercedes wel wat meer, waar een C-klasse nauwelijks nog te onderscheiden is van een E-klasse.

Kritiek

De Nederlander heeft bakken kritiek gekregen toen de huidige modellen met de opmerkelijke grille op de markt kwamen. Hij reageert hier slim op door te zeggen dat er inderdaad veel discussie over was maar wat helemaal slecht zou zijn is dat ‘mensen zouden praten maar niet kopen. Maar ze praten en kopen, dan zit je toch aan de goede kant.’

BMW laat zich dus niet afleiden en ze denken dat ze op de goede weg zijn. Het mooie is dat het merk onderscheidend blijft en dat we af moeten van al die eenheidsworsten.