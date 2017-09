Deze Tesla Model S P100D is sinister

Wrapje hier, velgje daar en presto!

Volgens T Sportline kon de Model S P100D wel een stukkie stoerder. Deze razendsnelle EV heeft een actieradius van ruim 500 kilometer, maar nog veel belangrijker is dat de P100D in minder dan 3 tellen naar 100 km/u sprint en een topsnelheid heeft van 250 km/u. Het behoeft geen uitleg dat je die 500 kilometer niet meer gaat halen na het trekken van een paar flinke sprintjes, maar goed.

Zoals je ziet heeft de versie van T Sportline geen verchroomde accenten meer. Deze werden verwijderd of zwart gemaakt met een wrapje. Daarnaast kreeg de Model S een stel 21 inchers met matzwarte finish, getinte ruiten en een achterspoiler van koolstofvezel.

Ook het interieur werd aangepakt met geperforeerd leder en contrasterende zwarte stiksels. Her en der is gestrooid met koolstofvezel en uiteraard kreeg de versie van T Sportline nieuwe vloermatten. De geluidsinstallatie werd vervangen door een systeem met 13 speakers, een versterker van Alpine en een 10 inch subwoofer.

Check al het moois in de gallery of in de video.