Tesla verkoopcijfers Q1 2021 zijn indrukwekkend - Autoblog.nl

De verkoopcijfers van Q1 2021 voor Tesla waren weer eens ouderwets geweldig.

Af en toe steken we de draak met ZKH Elon Musk. De opperdiva van de EV-startup weet het nieuws geregeld te halen. Zijn tweets werken beter dan de gemiddelde reclamecampagne van grote automerken. De in Zuid-Afrika geboren entrepeneur is niet bijzonder bescheiden en af en toe iets te optimistisch. Uiteraard staan hebben wij (en @jaapiyo in het bijzonder) daar iets over te melden.

Maar als je het grote plaatje bekijkt, kun je niets anders dan onder de indruk zijn. Want ondanks dat de Cybertruck, Roadster en Semi nog niet leverbaar zijn, gaat Tesla harder dan ooit. Vorig jaar werden er op een haar na 500.000 auto’s afgeleverd. Dat is bizar voor een fabrikant dat 10 jaar geleden omgekatte Elises probeerde te slijten.

Tesla verkoopcijfers Q1 2021

Voor dit jaar zet de groei gestaag door. TradingPlatform meldt namelijk dat Tesla er een bijzonder succesvol eerste kwartaal op heeft zitten. Het duurde kennelijk even om alle autootjes bij elkaar op te tellen. Er werd een recordaantal van 184.800 auto’s verkocht door de Amerikanen. Tesla zet daarmee de sterke lijn van de tweede helft van 2020 door. In Q1 van 2021 bouwde Tesla 180.338 auto’s.

Hoofdverantwoordelijke

De hoofdverantwoordelijke voor deze verkoopcijfers in Q1 2021 is natuurlijk de Tesla Model 3 en in mindere mate de Model Y. De grotere modellen, de Model S en Model X zijn aanzienlijk minder populair. Daarmee bedoelen we: Van de Model 3 en Y zijn er 182.780 verkocht, de rest was een S of X. Dat is echt heel erg dramatisch.

Tuurlijk, deze modellen zijn een stuk duurder en lopen al wat langer mee. Ook is er een facelift aangekondigd, dus wellicht dat de potentiële klanten wachten totdat deze leverbaar zijn. Daarnaast is er behoorlijk wat concurrentie in het hogere segment, terwijl de Model 3 alsnog de vloer aanveegt met de concurrentie. Alleen de Polester 2 lijkt in de buurt te kunnen komen.