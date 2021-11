Tesla Model 3 station beter dan een Model Y?

Nederlanders zullen maar wat warmlopen voor zo’n Tesla Model 3 station. Is het beter dan een Model Y?

De Tesla Model 3 is goed vertegenwoordigd in het Nederlandse straatbeeld. Heeft natuurlijk alles te maken met de bijtelling. Want ons volkje heeft het normaal gesproken niet zo met de sedans als het gaat om carrosserievormen. We rijden liever in een station. Maar helaas heeft Tesla dat niet in het gamma. Ze gaan juist mee met de trend en kiezen voor de hoogte, in vorm van de Model Y crossover.

Hoe een Tesla Model 3 station er uit zou kunnen zien? Nou, zo dus. Iemand onder de naam Sugardesign_1 heeft een fotosoep gemaakt van een Model 3 als stationwagen. Het maakt de elektrische auto een klap praktischer. En misschien is het niet eens zo heel verkeerd. In de Verenigde Staten zullen ze ongetwijfeld dit niet zien zitten. Daar zijn ze traditioneel juist wel fan van de sedan, SUV of een pickup. Maar Audi probeert het ook met de huidige RS6 in de VS. Dus helemaal ondenkbaar is een Model 3 station niet.

Een Tesla als station is al een keer eerder gedaan. Door een Nederlander nota bene. Ontwerper Niels van Rooij heeft de Model S als shooting brake. De Model 3 station als nieuwe uitdaging? Wie weet.