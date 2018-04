Deze TOVERBAL bekrast de auto van een AB-lezer

Ja baasje, je staat er mooi op.

Man man man, is het bloedheet buiten, komt er ook nog zo’n bericht voorbij waarvan je bloed gaat koken. Als autoliefhebber probeer je je auto natuurlijk een beetje netjes te houden. Oké, geld, tijd en de realiteit van de Nederlandse straten dicteren soms misschien dat je niet álles zou kunnen doen wat je zou willen om je auto in nieuwstaat te houden.

Wanneer je je auto dagelijks gebruikt, krijgt ‘ie gegarandeerd een keer een tikkie van een tijdelijke buur (m/v) die zijn deur wild opengooit. Steenslag ontkom je ook niet of nauwelijks aan en als je in de winter rijdt zet het zout zijn tanden in het metaal. Wil je alles helemaal goed houden, sta je elke maand bij de spuiter. Onbegonnen werk. Onder het mom ‘patina’ moet je proberen je brein te laten accepteren dat perfectie niet nodig is.

Desalniettemin probeer je er natuurlijk wel alles aan te doen. Regelmatig krijgt je auto een wasbeurt. Als je gaat parkeren dan doe je dat liefst waar nog niemand staat, ondanks dat je dan veel verder moet lopen. Of je parkeert in de schaduw zodat je lak en dash zo min mogelijk belast worden. Hoewel, liefst geen schaduw van een boom waar die vermaledijde duif net een nest nieuwe duifjes tracht groot te brengen, om voor de hand liggende reden…

Het kost wat moeite en je vriendin vind je een dwangneuroot, maar je auto blijft er wel zo net mogelijk door en daar word je blij van. Totdat er een totale KANEELSTOK besluit dat hij je dit kleine geluk niet gunt. In zijn zieke hoofd is zijn in- en intrieste leven íets dragelijker als dat van jouw een stukje minder is. In een paar tellen zet zo’n lafaard een stel krassen in je lak, wat jou al snel een schade oplevert van honderden Euro’s.

Precies dit overkwam Peter, wiens Ford F-150 bekrast werd in de buurt van de TU/e in het pittoreske Eindhoven. Als recentelijk slachtoffer van zo’n bekrasser sympathiseer ik uiteraard met Peter, maar vaak kan je verder niet veel doen. In dit geval ligt dat echter een tikje anders. Peer’s dashcam heeft de STROOPWAFEL namelijk vrij goed op de gevoelige plaat vastgelegd en ons gevraagd of we de plaatjes willen delen. Maar natuurlijk, bij deze!

Herken jij de BORSTBOL op de beelden? Stuur dan even een mailtje naar ons en/of naar de politie. Hopelijk mag hij dan zelf opdraaien voor de schade én een paar honderd uur zijn onmiskenbare talent aanwenden om ergens kauwgom van de straat af te krassen. Filmpje!