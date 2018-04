Porsche’s motorenbaas opgepakt vanwege ‘vluchtrisico’

Cue de Jason Bourne themesong.

De dieselgate-saga begint meer en meer op een actiefilm te lijken. Afgelopen week meldden we je dat de autoriteiten een inval hebben gedaan bij Porsche. Het is altijd moeilijk om je daarbij voor te stellen hoe serieus zoiets precies is. Is het allemaal een beetje voor de Bühne onder het genot van een kopje koffie, of stormt de hermandad naar binnen terwijl loonslaven nog snel even zoveel mogelijk belastende papieren door de versnipperaar duwen? Vandaag krijgen we een indicatie dat scenario twee waarschijnlijk dichter bij de realiteit ligt dan scenario één.

De openbare aanklager uit Stuttgart meldt namelijk dat Jörg Kerner, hoofd van de motorafdeling bij Porsche, is opgepakt. Opvallend, want Porsche ontwikkeld zelf immers geen dieselmotoren, maar betrekt/betrok die van concern-genoot Audi. Jörg wordt er echter van verdacht dat hij op de hoogte was van het feit dat de dieselmotoren die Porsche betrok van Audi sjoemelaars waren. In die zin zou hij dus medeplichtig zijn aan het hele sjoemelgedoe. De toch al gespannen verhoudingen tussen Porsche en Audi binnen VAG zal deze nieuwe episode ongetwijfeld geen goed doen.

Opmerkelijk is verder dat Kerner is vastgezet omdat de autoriteiten de inschatting gemaakt hebben dat Jörg weleens het omgekeerde zou kunnen doen van Oliver Schmidt; namelijk wegvluchten om de rechterlijke dans te ontspringen. Zoals gezegd, we schatten in dat Steven Seagull Seagal wel wat moois kan maken met dit script.

Het geinige is ondertussen dat Porsche in de vorm van CEO Oliver Blume volledig de handen aftrekt van hun dieselmodellen. Normaal wil een premium merk dat een product baseert op iets van een minder premium merk zoveel mogelijk benadrukken dat er toch écht veel aan verspijkerd is om het allemaal ‘premium-waardig’ te maken. Denk bijvoorbeeld aan de Q5 en de Macan. De paarse broeken willen je doorgaans liefst laten geloven dat er zo min mogelijk genen van het ‘minder hoogwaardige’ product in het (veel) duurdere product zitten. Maar het tegendeel gebeurt nu bij Porsche’s diesels. Het merk wijst met de beschuldigende vinger snoeihard in de richting van de boksbeugel en wil zo min mogelijk met de vermaledijde motoren te maken hebben:

Porsche does not develop or produce any diesel engines or diesel software.

De notie dat Porsche desalniettemin op de hoogte was van de sjoemelsoftware werpt Blume ook van zich af:

The prosecution has accused Porsche of being aware that impermissible control equipment was installed. We reject this accusation.

Gaan diesels desalniettemin alsnog een comeback maken bij Porsche? Mwah…Wij denken van niet.