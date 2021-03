Deze tuner geeft de BMW M4 een nierverkleining - Autoblog.nl

De grille is ook meteen het enige aspect dat subtieler is geworden.

De nieren van BMW zijn waarschijnlijk het meest besproken designelement van de laatste jaren. Adrian van Hooydonk weet de gemoederen wel bezig te houden, zoals zijn voorganger Chris Bangle dat eerder al deed. De nieuwe M3 en M4 vormden het toppunt wat de grote nieren betreft. Voorlopig in ieder geval, want je weet niet van BMW nog meer in de pijplijn heeft zitten.

Tuners

Dat de grille bij velen niet in de smaak valt biedt natuurlijk kansen voor tuners. Zo’n beetje voor het eerst in de geschiedenis krijg je nu dus dat tuners een auto minder extreem maken. Prior Design was de eerste die een vernieuwd front voor de M4 liet zien en nu dient de volgende partij zich aan.

Avante Design

Het gaat om de tuner ‘Avante Design’. Hadden wij ook nog nooit van gehoord. Het lijkt er op dat de M4 een van hun eerste projecten is. Geen verkeerde keus natuurlijk, want hiermee speel je jezelf als nieuwkomer redelijk eenvoudig in de kijker.

Varkensneus

Het eerste wat Avante Design gedaan heeft met de M4 is de neus aangepakt. De enorme varkensneus heeft dus plaatsgemaakt voor een kleinere varkensneus. Het valt misschien minder op, maar de achterkant heeft Avante Design eveneens wat normaler gemaakt. Dit houdt in meer in lijn met de M440i en de eerdere M-modellen.

Breder

Verder heeft Avante Design gewoon gedaan wat tuners gewoonlijk doen: de auto asociaal dik maken. Met dat doel voor ogen is de M4 voorzien van een widebody, spoiler, een front splitter en side skirts. Op de motorkap is nu een powerdome verschenen á la M4 F82 en M3 E92. De BMW is door de behandeling 18 centimeter breder geworden. Terwijl je van een maagverkleining doorgaans minder breed wordt, heeft een nierverkleining blijkbaar een tegenovergestelde effect.

Variant

Voor degenen die de nieren helemaal prima vinden – want die zullen er ongetwijfeld ook zijn – heeft Avante Design een variant met de standaard grille. Het lijkt zelfs alsof de grille nog groter hebben gemaakt, maar dat is een optische illusie. Dat komt omdat ze het gedeelte tussen de nieren zwart hebben gemaakt. Ook zijn er verticale spijlen aangebracht. Dit laatste was misschien een poging om de nieren minder dik te laten ogen, maar dat is niet gelukt.

Wennen

Wanneer de kit precies op de markt komt en tegen welke prijs is nog niet bekend. Het is ook nog maar even de vraag of de kit voor de M4 er überhaupt gaat komen, want Avante Design heeft nog niet eens een eigen website. Of Prior Design hun alternatieve neus daadwerkelijk op de markt brengt is ook nog niet duidelijk. Het lijkt er dus op dat de meeste M4-eigenaren maar gewoon moeten wennen aan de nieren.