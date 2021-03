Zo gaat de productieversie van de Mercedes EQS eruitzien - Autoblog.nl

We hebben de productieversie van de Mercedes EQS nu beter in beeld dan ooit.

Mercedes zit niet stil wat nieuwe modellen betreft. Het jaar is nog maar net begonnen en we hebben al de nieuwe C-klasse en de nieuwe EQA mogen verwelkomen. Hele grote verrassingen waren dit niet: de EQA is in feite een elektrische GLA en de nieuwe C-klasse lijkt meer op een facelift. De grote klapper van Mercedes moet nog komen: de EQS.

Nieuw platform

De EQS zal op geen enkele bestaande Mercedes gaan lijken. Technisch niet en ook qua design niet. De auto komt op een compleet nieuw platform te staan en ook de proporties worden heel anders dan die van de traditionele modellen. Hoe de auto er globaal uit gaat zien weten we al sinds 2019. Toen trokken de Duitsers namelijk het doek van de Vision EQS.

Futuristisch

De Vision EQS oogde alleen nog erg futuristisch. Er was toch nog wel wat fantasie nodig om er een productieversie van de Mercedes EQS te visualiseren. Weliswaar hebben we sindsdien diverse prototypes gezien, maar die waren nog flink ingepakt. Nu kunnen we ons beter dan ooit voorstellen hoe de EQS er uit komt te zien, want Mercedes heeft een teaser gedeeld die een aardig goed beeld geeft.

Coupédaklijn

We zien nu achterlichten, deurgrepen en spiegels, zaken die op de Vision EQS allemaal nog ontbraken. De daklijn en de proporties zijn desondanks hetzelfde gebleven. We zien dus een coupédaklijn die bijna over de gehele lengte van de auto uitgestrekt is. De daklijn doet naast de Vision EQS ook denken aan eerdere concepts cars als de F700, F800 en F125. Qua achterlichten doet Mercedes geen gekke dingen: die sluiten aan op de achterlichten die we kennen van onder meer de nieuwe C-, E- en S-klasse. Het front zal meer op dat van de EQA lijken.

Vision EQS

Teaser EQS

Gecamoufleerde EQS

Ongecamoufleerd

We krijgen een nóg beter beeld van de EQS omdat we ook een foto hebben van een deels ongecamoufleerd exemplaar. De EQS ziet er zo opeens een stuk minder futuristisch uit dan in concept-vorm. Het design zou dus geen struikelblok moeten vormen voor de traditionele Mercedes-klanten. De range ook niet, want Mercedes belooft een actieradius van 700 km.

Interieur

En hoe zit het met het interieur? Ook het binnenste van de productieversie van de Mercedes EQS hebben we aardig goed in beeld. Het MBUX Hyperscreen hadden we al los gezien, maar in de onderstaande video toont Mercedes het complete interieur. De drie schermen die samen het Hyperscreen vormen zijn goed te zien.

Zoals we maandag konden melden is de EQS nu al te reserveren, tegen een aanbetaling van €1.500. De eerste exemplaren staan als het goed is in de tweede helft van het jaar bij de Mercedes-dealers te blinken.