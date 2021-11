BMW M4 GT4 is beeldschoon vanuit deze hoek

Gelukkig zijn er geen afbeeldingen van de voorzijde.

Toevallige voorbijgangers worden telkens vaker geconfronteerd met de nieuwe neus van de BMW 4 Serie. Ondanks dat we het al lang konden zien aankomen (de Concept 4 had al de enorme neusgaten), waren we alsnog verrast. En nog steeds weet men zich te verbazen.

Of BMW-kopers er blij mee zijn, moet de tijd uitwijzen. Bij de Subaru B9 Tribeca was Andreas Zapetinas er ook heilig van overtuigd dat een aparte neus een goede manier was om op te vallen. Echter, daar dachten de reclamemakers anders over. Die gebruikten alleen afbeeldingen van de zij-achterkant van de auto. Hooguit met een afbeelding erbij van het interieur. Om maar niet die neus te hoeven laten zijn.

BMW M4 GT4

Aan die actie moesten wij denken bij het zien van de eerste afbeelding van de BMW M4 GT4 raceauto (afbeelding boven). BMW Motorsport heeft de eerste afbeelding van de auto vrijgegeven. Heel erg tactisch is erg gekozen voor de mooiste kant: zij-achter. Toegegeven, de meest visuele wijzigingen zijn ook aan de achterkant. Met name de enorme zwanenhals spoiler valt op. Ook zijn de wielkasten een stuk breder en op de voorzijde lijkt een splitter zichtbaar.

Dit is de oude BMW M4 GT4 (F82)

Deze nieuwe generatie M4 GT4 (G82) volgt de oude M4 GT4 (F82) op. BMW kan alvast verklappen dat de nieuwe racer carbon deuren en motorkap krijgt omwille van een lager gewicht. Uiteraard ontbreekt een rolkooi niet en een OPF is (nog) niet verplicht op een circuit.

Zes-in-lijn

Ga ervan uit dat er ook hier een drieliter zes-in-lijn aanwezig zal zijn. Deze zal minder krachtig zijn dan de straatversie. De reden daarvoor is simpel, er is een luchtrestrictor aanwezig die de straatauto niet heeft. Dit om te zorgen dat er een beetje Balance of Performance is.









De M4 Coupé en M4 GT3

De BMW M4 GT4 raceauto zal een heel stuk minder extreem zijn dan de M4 GT3 raceauto (afbeeldingen boven). Dat is op zich wel leuk, want daarmee staat de M4 GT4 dichter bij de straatauto. Het is overigens een auto voor klantenteams. BMW gaat er zelf niet mee racen. Je kan de auto kopen en je inschrijven voor een GT4-raceserie. Volgens BMW Motorsport wordt de nieuwe M4 GT4 begin volgend jaar gelanceerd.