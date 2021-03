Britse politie rijdt gestolen Porsche 996 GT3 klem [video] - Autoblog.nl

Wild West-taferelen in een besneeuwd Birmingham.

Het is de nachtmerrie van iedereen die zijn auto koestert: dat de auto op een dag opeens niet meer staat waar hoe moet staan. Vanochtend schreven we nog over een Autoblog-lezer die dit helaas mee moest maken. In de omgeving van Birmingham was er onlangs ook een petrolhead wiens auto gestolen werd. Gelukkig kwam de dief daar letterlijk en figuurlijk niet mee weg.

De lokale politie spreekt van een “race prepared 911 GTS”, maar een blik op de videobeelden leert al snel dat het om een Porsche 996 GT3 gaat. Een goede vangst dus, uit het oogpunt van de dief bekeken. De diefstal gebeurde een tijdje terug al – op 25 januari om kwart over vier ’s nachts – maar de politie deelt nu de beelden.

Helaas voor de dief waren de weersomstandigheden op 25 januari niet ideaal voor een nachtelijk ritje met een Porsche 911 GT3. Zeker niet aangezien de politie hem al snel op de hielen zat. De bestuurder had dan ook duidelijk moeite de auto in bedwang te houden en even later ging het dan ook mis: de auto ging in de rondte.

Wonderwel raakte de Porsche daarbij niks. Om te voorkomen dat dit de volgend keer wel zou gebeuren, maakte de politie van de gelegenheid gebruik om de auto klem te rijden. De bestuurder bleef echter gas geven en de agenten waren genoodzaakt een ruitje in te slaan om de dief te taseren. Vervolgens kon hij uit de auto gesleurd worden.

Het goede nieuws voor de eigenaar was dus dat de gestolen Porsche 996 GT3 in iets meer dan twee uur weer terecht was. Het slechte nieuws was dat de auto niet helemaal ongeschonden uit de strijd was gekomen. De 34-jarige dader heeft inmiddels zijn vonnis te horen gekregen. Hij draait voor 16 maanden de cel in en mag 3 jaar en 8 maanden niet meer de weg op.