Deze tweedehands hybrides koop je voor minder dan €20.000

Speciaal voor de liefhebbers van zuinig rijden hebben we een kleine selectie van hybrides die maximaal €20.000 kosten.

We leven in dure tijden, dus voor sommige mensen geldt: hoe minder een auto verbruikt, hoe beter. Een hybride is dan ideaal, maar ja, die zijn weer duur in de aanschaf, toch? Gelukkig zijn er ook hybrides die zowel betaalbaar als zuinig zijn.

Zoals jullie ongetwijfeld weten zijn er in principe drie soorten hybrides. Naast de reguliere hybrides heb je ook mild hybrids en plug-in hybrids. Mild hybrids zijn dankzij een 48V-systeem wat zuiniger, maar het zijn geen ‘echte’ hybrides. Die laten we dus even voor wat het is.

Plug-in hybrides zijn het zuinigst, maar die zijn ook weer duur in de aanschaf. Dan blijven dus de reguliere hybrides over. We hebben drie nette jonge tweedehands hybrides opgeduikeld die je voor minder dan €20.000 mee mag nemen.

Toyota Yaris 1.2 Hybrid

2016 – 91.638 km – €15.740

Een van de goedkoopste hybrides is de Yaris Hybrid van de vorige generatie. Dit is een van de weinige hybrides in het B-segment. Als je niet al te gek doet kun je makkelijk 1 op 20 halen. En als je echt je best gaat doet kun je nog wel een stukje zuiniger rijden. Met zijn uitgesproken neus (na de facelift in ieder geval) is het nog best een kekke auto om te zien ook. Zeker deze Yaris Hybrid, die ‘bi-tone’ is uitgevoerd in blauw en zwart.

Kia Niro 1.6 GDi Hybrid

2017 – 82.802 km – €19.240

Het klinkt misschien raar, maar de Kia Niro Hybrid is de minst zuinige Kia Niro. Er is namelijk ook nog een Plug-in Hybrid en natuurlijk de volledig elektrische e-Niro. De Hybrid is echter de goedkoopste versie, dus die is voor nu het meest interessant. De Niro is bijna net zo zuinig als de Yaris, terwijl deze wel een stuk groter en praktischer is. Opvallen zullen je niet met een Niro, maar het is wel een auto die heel weinig verkeerd doet. Bij uitstek een auto voor de rationele koper. Voor 20 mille heb je deze donkerblauwe Niro met een kleine 83.000 km op de teller.

Hyundai IONIQ

2017 – 92.461 km – €19.990

De Toyota Prius is waarschijnlijk nog steeds de eerste auto waar je aan denkt bij een hybride, maar zijn directe rivaal mag ook niet vergeten worden. We hebben het over de originele Hyundai IONIQ. Net als de Prius is deze auto gebouwd met maar één doel: zuinig rijden.

Mede dankzij de gestroomlijnde vorm kun je dus moeiteloos een laag verbruik realiseren. Het is misschien subjectief, maar de IONIQ ligt ook net wat prettiger op het netvlies dan de Prius. Voor €20.000 kun je een heel net exemplaar vinden, zoals deze zilvergrijze Hyundai IONIQ met nog geen ton op de teller.

Specifiek zelf zoeken kan natuurlijk ook wanneer bij motorisering het filter ‘hybride’ aanwezig is in de zoekmachine. Dan kan je binnen het totale assortiment zoeken naar een hybride die bij jou past.