Dit is de nieuwe, altijd geëlektrificeerde Kia Niro

De Kia Niro, de best verkochte auto in 2021 in Nederland, bouwt verder op dit succes en is altijd geëlektrificeerd. Met of zonder stekker.

De toekomst van de auto is elektrisch. Maar volledig elektrisch rijden is niet voor iedereen nu al de juiste keuze.

Ook Kia zet in op elektrisch rijden en maakt elektrificatie voor iedereen bereikbaar. Dat betekent niet dat je altijd meteen voor een volledig elektrische auto hoeft te gaan. Als je gebruik of mogelijkheden nog niet aansluiten bij volledig elektrisch rijden, wil dat niet zeggen dat je niet alvast die kant op kunt bewegen.

Altijd geëlektrificeerd

De nieuwe Kia Niro heeft altijd een vorm van elektrificatie aan boord. Je kunt kiezen voor een hybride aandrijving, een plug-in hybride oplossing of een volledig elektrische auto. Zo is er voor elke behoefte een geschikte motorisering en rij je altijd een gedeelte van je route volledig elektrisch.

Op deze manier maakt het merk elektrificatie toegankelijk voor iedereen. Al naar gelang je gebruik kun je zo een slimme en duurzame keuze maken voor de motorisering die past bij jou.

Hybride

Voor gebruikers die niet de mogelijkheid hebben om veelvuldig te laden is er de Kia Niro Hybrid. De Niro Hybrid (HEV) combineert een 1.6 liter benzinemotor met een elektromotor. Samen leveren die een vermogen van 141 pk. Beiden werken slim samen om het energieverbruik te verminderen, brandstof te besparen en om energie op te wekken.

Bij het remmen of heuvel af rijden wordt energie opgewekt die wordt opgeslagen in het batterijpakket wat weer gebruikt kan worden voor de aandrijving van de auto. De Kia Niro Hybrid is niet op te laden met een laadkabel.

Plug-in Hybrid

De Kia Niro Plug-in Hybrid (PHEV) is net als de Hybrid voorzien van twee motoren, maar met een groter batterijpakket. Het gezamenlijk vermogen is ook hoger met een totaal van 183 pk. Plug-in zegt het al, hier is er wel de mogelijkheid om het batterijpakket op te laden met een laadkabel via een normaal stopcontact of laadpaal.

Door dat grotere accupakket en de mogelijkheid om te laden met een kabel kan de Kia Niro PHEV verder en vaker volledig elektrisch rijden en is je gemiddelde brandstofverbruik lager. Goed voor de portemonnee en goed voor het milieu. Door zoveel mogelijk het batterijpakket te laden, maak je optimaal gebruik van de mogelijkheden van een PHEV.

Met een volledig elektrische actieradius van zo’n 65 kilometer is het voor de meeste mensen goed mogelijk om de dagelijkse woon-werkverkeer kilometers volledig elektrisch af te leggen. Zeker als je op je werk ook nog kan laden.

Als er buiten die kilometers ook met enige regelmaat grotere afstanden overbrugd moeten worden is dat geen probleem door de aanwezigheid van de brandstofmotor. Ook een caravan tot 1.300 kilogram is geen probleem voor de Kia Niro HEV en de PHEV.

Volledig elektrisch

De derde optie in de nieuwe Kia Niro familie is de Kia Niro EV. Deze auto is volledig elektrisch en wordt aangedreven door een krachtige elektromotor. Met een actieradius tot 460 kilometer (WLTP) kom je een heel eind. Stop je dan onderweg bij een 100 kW snellader dan is de auto in zo’n 40 minuten weer 80 procent opgeladen en kun je je weg vervolgen.

Elektrisch voor iedereen

Het merk Kia is al vanaf de introductie op de Europese markt bezig met toegankelijk en bereikbaar maken van mobiliteit voor iedereen. Nu we allemaal moeten elektrificeren pakt het merk ook hier zijn verantwoordelijkheid.

De Kia Niro is altijd standaard voorzien van zaken zoals climate control, full-map navigatie, multimode display en adaptieve cruise control. En natuurlijk de bekende standaard 7 jaar Kia fabrieksgarantie.