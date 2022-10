Prijs 400Z neemt Nederlandse vormen aan

Nederlandse taferelen omtrent de prijs van de Nissan 400Z

In Nederland kunnen we geen leuke dingen hebben als het gaat om auto’s. Alles is zonder uitzondering heel erg duur of extreem duur. Zeker als het gaat om sportieve auto’s die op papier redelijk wat CO2 uitstoten, die zijn bij voorbaat al kansloos.

Dit zorgt er dan weer voor dat je een dergelijke auto nooit ziet in Nederland vanwege de hoge en onrealistische prijs. Denk aan de Ford Mustang V8, Subaru WRX STI of de Nissan 370Z. Die laatste kostte in de Verenigde Staten zo’n 35-40 mille, maar in Nederland moest je dik een ton extra betalen aan CO2-boete. Mede daardoor hebben we in Europa géén opvolger gekregen en in de VS wel.

Prijs Nissan 400Z neemt Nederlandse vormen aan

Maar wat wil het feit? De prijs van de Nissan 400Z neemt in Amerika Nederlandse vormen aan. Want ook in de VS betalen ze nu een extra mark-up die je op zijn minst erg stevig kan noemen. Is de club van Sleepy Joe milieubewuster geworden? Is er sprake van protectionisme? Nou, nee, niets van dat alles. Het heeft te maken met de dealers.

Wij vergelijken de prijzen van auto’s in Nederland wel vaker met die van de VS. Vanwege het grote contrast creëert dat een komisch effect, helaas. In Nederland betaal je de prijs van de auto, BPM, BTW, leges, verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. In de VS betaal je een Registration Fee (kentekens en zo), Documentation Fee (papierwerk dat een dealer moet doen) en sales tax.

Die laatste is afhankelijk van de staat waar je woont. Vervolgens bestaat de mogelijkheid voor extra fees om de auto klaar te maken en (mits nodig) te transporteren. Die kosten komen allemaal nog boven de nieuwprijs van de auto! Dus ook een basisprijs stijgt wel een beetje. Maar in dit geval is de Market Adjustment de schuldige.

Graaiende roverhei…, ehh, ‘stealers’

In de VS verkopen dealers de auto’s veelal direct vanuit de showroom. Ze hebben er enorme voorraden en jij kan direct jouw nieuwe auto uitzoeken en wegrijden. Een auto zorgvuldig samenstellen, bestellen en maanden wachten is typisch Europees. De Market Adjustment is een ‘kostenpost’ waar ze de prijs aanpassen aan de markt. En de markt voor auto’s in de VS neemt rare vormen aan, want ook daar is de vraag veel hoger dan het aanbod.

Dit zorgt ervoor dat de Nissan-dealers hun prijzen eveneens ‘ietsje’ aanpassen. Vraagprijzen van 100.000 dollar of meer zijn zeker geen uitzondering. Als het gaat om die sportievere varianten met handbak, dan betaal je soms zelfs alleen al 60.000 dollar aan ‘market adjustment’. Juist, een auto die je vanaf 39.995 dollar kan krijgen, kan dus zo minimaal het dubbele kosten!

Nissan-dealers zijn hierin niet de enige: de Chevrolet Corvette, Dodge Hellcats en speciale Ford Mustangs worden ook geregeld voor de dubbele prijs aangeboden. Het wordt nog verkocht ook! Want ja, er zijn altijd mensen die zo’n gave auto willen hebben. Dus mocht je weer Rutte en Co de schuld willen geven van alles dat mis is in je leven: aan de overkant van de plas is het dus niet veel beter voor de Nissan Z-liefhebber.

