Nieuwe Panamera niet elektrisch, wel hybride

Dat is best een verrassing eigenlijk. De nieuwe Panamera wordt niet elektrisch, terwijl dat toch de toekomst is?

Veel merken zijn bezig om de opvolgers van hun hardlopers te elektrificeren. De tijden van hybride zijn eigenlijk wel voorbij, als je naar de toekomst kijkt. Elektrisch is het toverwoord. Bij Porsche zijn ze lekker bezig. De Taycan is er al weer een tijdje en de huidige Macan wordt bijgestaan door een compleet nieuwe elektrische Macan. Dan kun je zelf kiezen wat je wil.

Ook de nieuwe Boxster en Cayman gaan geheel elektrisch worden. We weten ook dat Porsche de 911 zo laat mogelijk zal voorzien van een elektromotor. Die zescilinder boxermotor in de bips is natuurlijk een enorm belangrijk onderdeel van die auto. Maar hoe zit het eigenlijk de Panamera? Daar hebben wij wat over te melden. Het is niet je wat je verwacht. De nieuwe Panamera wordt namelijk niet elektrisch. Huh?

Nieuwe Panamera niet elektrisch

Op dit moment staat de gefacelifte versie van de tweede generatie Panamera (de 971) in de showrooms. Volgens Autocar zal het nieuwe model (972) al aan het einde van 2023 verschijnen. Nu lijkt het een vrij logische aanname dat de EV-techniek van andere auto’s zou doorsijpelen naar de grote Panamera. Maar, dat is dus niet het geval.

De nieuwe Panamera wordt namelijk niet elektrisch. Volgens het Britse automagazine wordt de auto voornamelijk een evolutie van het huidige model. Er gaat meer aandacht besteed worden aan de hybride-techniek. Nu zijn het voornamelijk de hybride-modellen die je in Nederland ziet. Die zijn veel goedkoper dan de gelijkwaardige versies met enkel een verbrandingsmotor.

Wel hybride

Alle motoren zullen voorzien zijn van Euro7-typegoedkeuring. De 4 e-Hybrid, 4S e-Hybrid en Turbo S e-Hybrid zullen allemaal aangepaste benzine- en elektromotoren krijgen. Wel zal de focus meer de elektromotoren liggen dan voorheen. Er komen grotere accu’s die je bovendien ook sneller kunt laden. Zo kun je vaker en ‘significant verder’ elektrisch rijden.

De niet-hybrides zullen allemaal voorzien zijn van een 48V-generator die assisteert bij wegrijden en stadsverkeer. Voordat je bijna in slaap valt van al deze verstandige maatregelen, meldt Autocar ook dat alle Panamera’s meer vermogen zullen hebben.

Meer lezen? Dit zijn 10 snelle plug-in hybrides op een rij!