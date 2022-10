Hamilton gaat “beste Formule 1-film ooit” maken

De Formule 1-film met Brad Pitt moet “Das Beste oder Nichts” worden, zeg maar.

Het was je wellicht opgevallen dat er tijdens de Grand Prix van Amerika – net als vorig jaar – een aantal grote namen aanwezig waren. Zo liep Martin Brundle een blauwtje bij Brad Pitt (een hele eer natuurlijk) en was Apple CEO Tim Cook aanwezig om de finishvlag te zwaaien. Dit deed hij zo enthousiast dat de vlag bijna uit zijn handen vloog.

Brad Pitt en Tim Cook lijken niet zo veel met elkaar gemeen te hebben – naast het feit dat het allebei steenrijke bekende Amerikanen zijn – maar toch waren ze er vanwege dezelfde reden. Ze zijn namelijk allebei betrokken bij een nieuwe Formule 1-film. Brad Pitt speelt de hoofdrol en de film wordt geproduceerd door Apple TV+.

Bij deze Formule 1-film is óók Sir Lewis Hamilton betrokken, die een rol krijgt als producer. In tegenstelling tot Brad Pitt wilde hij al wel wat zeggen over de film. Lewis treed nog niet in detail, maar schept wel hele hoge verwachtingen.

“Ik weet dat we de beste racefilm ooit maken,” aldus Lewis Hamilton. Volgens hem wordt het niet alleen op visueel vlak een hoogstandje, maar is het ook een film die op de emotie in gaat spelen bij de fans.

Aan de grote namen die bij de film betrokken zijn zal het niet liggen. De film wordt namelijk geregisseerd door Joseph Kosinsky, die ook dé blockbuster van 2022 (Top Gun: Maverick) regisseerde. Producer Jerry Bruckheimer (bekend van onder andere de originele Top Gun en Pirates of the Caribbean) is ook niet de eerste de beste. Zij waren eveneens aanwezig in Austin.

Deze Hollywood-bobo’s waren er niet alleen voor de gezelligheid. Op vrijdag hebben ze namelijk een prestentatie gegeven voor alle teambazen. Ook zijn er individuele gesprekken geweest met diverse teams. Het lijkt er dus op dat de Formule 1-teams nauw betrokken worden bij het project.

Dat zou moeten betekenen dat het een hele realistische film wordt, al weet je het natuurlijk nooit met Hollywood. Aangezien het project nog in een vroeg stadium is zal het helaas nog wel even duren voordat we het eindresultaat kunnen zien. Je hoeft dus voorlopig nog geen abonnement op Apple TV+ te nemen.

