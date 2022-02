De nieuwe Niro is tof, maar kun jij hem ook leasen?

De Kia Niro prijzen voor de Nederlandse markt zijn bekendgemaakt. Kijk je hier naar je volgende leaseauto?

De oude Niro was op z’n zachtst gezegd niet moeders mooiste. Toch was het een hit. Want in de tijd van de Kia e-Niro en de Hyundai Kona Electric waren die dingen niet aan te slepen onder de leaserijders. Het mochten dan niet mooie auto’s zijn, ze boden wel waar voor je geld. Een goede range, een prima uitrusting en een scherpe prijs. Zit dat ook zo in orde met de nieuwe Kia Niro?

Door de aanscherpte bijtelling zal je sowieso meer moeten lappen dan een paar jaar geleden voor een e-Niro het geval is. Het verschil is wel dat de nieuwe generatie Kia Niro wel het aangluren waard is. De Kia EV6 ligt al fijn op het netvlies en dat is bij deze crossover niet veel anders. Subjectief natuurlijk, want dat is de mening van uw auteur. Misschien loop jij er wel helemaal niet warm voor. Dat mag.

Kia heeft de Nederlandse prijzen van de nieuwe Niro bekendgemaakt. Meest interessant voor onze markt is de volledig elektrische variant. Eerst nog even de belangrijkste feiten op een rijtje. De nieuwe Niro is 4,42 meter lang, 1,82 meter breed en 1,55 meter hoog. De bagageruimte meet 475 liter (EV), waarbij de frunk nog eens 20 liter toevoegt. De elektrische Niro levert 150 kW vermogen en 255 Nm koppel. De WLTP-actieradius bedraagt 463 kilometer. De batterij is in 43 minuten van 10 tot 80 procent op te laden. Een caravan erachter hangen is een ander verhaal. De elektrische auto mag slechts 750 kg trekken, de hybride variant 1.300 kg.

Kia Niro 2022 prijzen

De nieuwe Kia Niro komt als hybride (HEV), plug-in hybride (PHEV) en als volledig elektrische auto (EV) op de markt. Aan het begin van het derde kwartaal van dit jaar verwacht Kia het model in Nederland. Mobility Service gaat uit van € 528 per maand op basis van 10.000 kilometer en 60 maanden in het geval van de nieuwe Kia Niro EV.

Alle aanschafprijzen staan hieronder.

Niro HEV ComfortLine € 31.995,-

Niro HEV DynamicLine € 34.695,-

Niro HEV DynamicPlusLine € 37.195,-

Niro HEV Launch Edition € 41.095,-

Niro PHEV DynamicLine € 38.995,-

Niro PHEV DynamicPlusLine € 41.495,-

Niro PHEV Launch Edition € 44.195,-

Niro EV ComfortLine € 39.795,-

Niro EV DynamicLine € 41.795,-

Niro EV DynamicPlusLine € 44.295,-

Niro EV ExecutiveLine € 47.395,-

Concurrentie

In Nederland concurreert de crossover met onder andere de Honda HR-V (vanaf € 29.970) en de Toyota C-HR (vanaf € 31.295). De elektrische variant zou je prijstechnisch tegenover de goedkoopste Volkswagen ID.4 kunnen zetten. De Niro EV is er vanaf € 39.795 en de ID.4 vanaf € 39.790. Maar met de Kia kom je 463 km ver en met de ID.4 slechts 344 kilometer.