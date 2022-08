Deze V12 Ferrari is (bijna) onherkenbaar

De koplampen komen van een 612, de velgen van een 599 en de spiegels van een F12. Maar wat is het nu echt?

De gloriedagen van coachbuilding liggen inmiddels ver achter ons. Het is tegenwoordig namelijk een stuk minder makkelijk om een auto een ander koetswerk te geven. Bij moderne auto’s is dit een heel duur grapje. Gelukkig zijn er altijd wel mensen te vinden die van dure grapjes houden.

Zagato

In Italië zijn er nog diverse partijen die de mooie traditie van coachbuilding levend houden. Zagato bijvoorbeeld. Eerder dit jaar presenteerden ze nog de bloedmooie Mostro Barchetta, op basis van de Maserati Granturismo.

Handelsmerk

De auto die je hier op de foto’s ziet is eveneens een creatie van Zagato. Dat kun je vrij eenvoudig zien aan het ‘double bubble’ dak, hét handelsmerk van Zagato. Voor de duidelijkheid: het gaat hier niet om een nieuwe creatie, maar om een auto de binnenkort geveild wordt.

Onherkenbaar

Zagato heeft geen half werk geleverd want de basis van deze auto is vrijwel onherkenbaar. Afgaande op de koplampen zou je misschien denken dat het een 612 Scaglietti is, maar dat is een instinkertje. De velgen zijn de grootste hint. Dit is een Ferrari 599 GTB Fiorano.

GTZ Nibbio

Beter gezegd: dit wás een Ferrari 599 GTB Fiorano. Het is nu een ‘Ferrari GTZ Nibbio by Zagato’. Die moet je trouwens niet verwarren met de Ferrari 575 GTZ. Die lijkt er heel veel op, maar was gebaseerd op – je raadt het al – de 575 Maranello.

Interieur

In totaal zijn er slechts negen Ferrari 599’s omgetoverd tot GTZ Nibbio. De techniek is hetzelfde gebleven. Bij coachbuilding gaat het immers om de carrosserie. Het interieur is ook grotendeels intact gebleven, al zijn de stoelen wel opnieuw bekleed en voorzien van de Z van Zagato.

Prijs

De conversie heeft de eigenaar €750.000 gekost. Dat bedrag kwam dus bovenop de aanschafprijs van de 599 GTB Fiorano. De ombouw vond trouwens pas plaats in 2016, toen de auto al 8 jaar oud was. Dat verklaart ook waarom er spiegels van een F12berlinetta op zitten.

Veiling

Deze Ferrari GTZ Nibbio zal over twee weken onder de hamer gaan bij de RM Sotheby’s-veiling in het Zwiterse St. Moritz. De veilingmeesters verwachten dat de auto goed is voor een bedrag tussen de €750.000 en €950.000. Het is dus nog even spannend of de eigenaar zijn investering gaat terugverdienen.

Foto’s: RM Sotheby’s