Knalgele Ferrari 599 GTO* occasion is spotgoedkoop

Spotgoedkoop voor een GTO, als je het dat al mag noemen. Deze Ferrari 599 ‘GTO’ occasion is een bijzondere.

We hadden het gisteren over de naam GT en dat je die eventueel kunt combineren met andere letters. GT3, zoals bijvoorbeeld Porsche. GT-R, zoals Nissan. Of GTO (Gran Turismo Omologata), wat vaak in één adem wordt genoemd met Ferrari. Niet in de laatste plaats vanwege twee legendarische modellen met die naam: de 250 GTO en de 288 GTO. Ferrari bracht de naam voor het laatst terug op de hardcore versie van de 599 GTB Fiorano: de 599 GTO.

Ferrari 599 GTO

Deze werd gebouwd in oplage van 599 stuks. De insteek bij de 599 GTB was een soort fijne Gran Turismo, maar bij de GTO was het wat meer hardcore. Minder luxueuze materialen in het interieur, een wat hardere afstelling en natuurlijk nog meer pk uit de V12: 670 stuks om precies te zijn. Het werd afgemaakt door een afwijkende bumperset en andere lichtgewicht velgen. Toch is het optische verschil tussen een GTB en een GTO niet fantastisch groot.

Ferrari 599 ‘GTO’ occasion

Misschien wel groot genoeg voor de echte kenner om te merken dat er bij deze Ferrari 599 ‘GTO’ occasion iets niet helemaal in de haak is. Dat begint al bij de prijs van 162.000 dollar, terwijl die voor een echte GTO bijna de miljoen aan kunnen tikken. We verklappen het gewoon: dit is geen GTO. Dit is een Ferrari 599 GTB uit 2011. Er is het één en ander aan versleuteld om de auto als GTO uit te voeren. De bumperset, de velgen, meer koolstofvezel onderdelen zoals de ‘flying buttresses’ op de achterkant en de aangepaste grille: geen chromen hekwerk, maar een wat subtielere zwarte aanpak.

Stiekem een hele dure neppert dus, maar deze Ferrari 599 ‘stiekem geen GTO’ occasion het is wel een gave Ferrari 599 GTB. Ten eerste vanwege de kleur: Giallo Triplostrato, Italiaans voor drielaags geel (metallic). Uitgevoerd met bijna alles in contrasterend zwart: het dak, de zijskirts, de bumpers en zelfs de tankdop. De wielen zijn donkergrijze GTO-velgen.

De neppe Ferrari 599 GTO occasion zou trouwens perfect zijn voor als je de styling van de GTO prefereert, maar wel liever de GTB als luxueuze Gran Turismo hebt. Het interieur is namelijk volledig uitgevoerd in donkerblauw leer, met alleen her en der wat onderdelen in koolstofvezel. De GTO krijgt standaard stoffen stoelen en vloermatten zijn ook vaak niet te vinden. Zoals velen in de laatste jaren van de 599 is deze uitgevoerd met de F1-bak, een semi-automatische versnellingsbak dus.

Om het feestje helemaal af te maken is de GTO replica eentje van de laatste oplage. Daar zit een speciale badge van op de auto, samen met de naam van de originele koper. Dat was iemand uit de koninklijke familie van Koeweit.

Kortom: als je even vergeet dat het een neppe Ferrari 599 GTO occasion is (of dat juist erg gaaf vindt), is het wel gewoon een hele gave 599 GTB. Hij staat in Dubai bij automotive snoepwinkel Tomini Classics, waar je hem dus voor 162.000 dollar kunt kopen. Koop dan!!