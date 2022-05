Deze bloedmooie Maserati cabrio heeft wél een V8

Maak kennis met een nieuw meesterwerk van Zagato: de Mostro Barchetta.

Rijden met het dak open terwijl je het geluid van een Maserati-V8 in je oren hebt: dat is toch wel ultiem genieten. De GranCabrio was de laatste auto waarmee dat mogelijk was, maar die is vorig jaar helaas uit productie gegaan. Alle cabrioliefhebbers moest Maserati daarom de deur wijzen.

Gelukkig duurt de cabrio-loze periode bij Maserati niet lang. Gisteren presenteerde het merk namelijk met gepaste trots de MC20 Cielo. Een cabrio die erg goed gelukt is en misschien nog wel fraaier is dan de dichte MC20. Er is wel een minpuntje ten opzichte van de GranCabrio: je hebt geen fantastische V8-sound.

Er is deze week echter een andere cabrio gepresenteerd die dat wél heeft: de Mostro Barchetta. Deze auto is geen creatie van Maserati zelf, maar van Zagato. Het befaamde designhuis bewijst dat ze het ontwerpen nog steeds in de vingers hebben, want de Mostro Barchetta is werkelijk beeldschoon.

De Barchetta is in feite de cabrio-versie van de Mostro, die in 2015 werd gepresenteerd op Villa d’Este. Vanwege de Maserati-logo’s zou je denken dat dit een verbouwde GranTurismo is, maar dat is niet het geval. De auto staat op een chassis van het Belgische Gillet. De carrosserie is opgetrokken uit carbon fiber.

Qua aandrijflijn laat Zagato de klanten kiezen. Je kunt gaan voor de atmosferische 4,2 liter V8 uit de GranTurismo. Deze levert 420 pk. Wil je toch liever een moderner blok? Dat kan. De Mostro Barchetta is namelijk óók te krijgen met de 3,0 liter biturbo V6 uit de MC20. Die klinkt minder goed, maar je hebt wel bijna 200 pk meer. Een duivels dilemma.

De versnellingsbak is een zestraps automaat, eveneens afkomstig van Maserati. Enige voorzichtigheid is geboden als je met deze auto op pad gaat, want tractiecontrole is niet aanwezig op de Mostro Barchetta. En met een gewicht van 1.200 kg is deze auto een stuk lichtvoetiger dan een GranCabrio, die richting de twee ton gaat.

Nog een reden om een beetje rustig aan te doen: de Mostro Barchetta is heel exclusief speelgoed. Zagato bouwt namelijk maar vijf exemplaren. We weten niet wat voor prijskaartje er aan hangt, maar waarschijnlijk ergens rond de €1 miljoen. Voor dat bedrag krijg je wel een van de fraaiste cabrio’s van dit moment.