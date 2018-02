Deze villa in Wassenaar vereist auto’s met smaak

Gespuis niet welkom.

Een G63 AMG? Een BMW M6? Deze auto’s zijn niet welkom in dit prachtige huis te Wassenaar. De villa uit 1917 is een absoluut pareltje. Niet geheel toevallig betreft het een Rijksmonument. Een huis met klasse verdient auto’s met klasse.

Villa Klaverduyn komt met 3,14 hectare grond, het huis heeft een inhoud van 738 m2 en komt met zaken als een eigen golfbaan, fitnessruimte, een zwembad, een tennisbaan, 14 vertrekken, zes slaapkamers, vijf badkamers en een garage voor vier auto’s.

De garage is nog relatief klein te noemen als je kijkt naar het totaalplaatje. Net als de woning, kent de garage een chique uitstraling. Op de foto is een Volkswagen Beetle te zien, maar dat moet beter kunnen. Een oude Bentley, Rolls-Royce, of een BMW 507. Dat zijn de auto’s die ik zou associeren met zo’n huis. De ruimte heeft een benedenverdieping. Volgens de advertentie is dit een feestruimte.

Om deze uiterst prettige woning te kunnen aanschaffen moet je bijna 13 miljoen euro op tafel leggen. En wat geld vrijhouden voor de nodige tuinmannen, want je moet er toch niet aan denken om zelf al dat gras te maaien. Er zijn helaas geen foto’s van de binnenkant van het huis. De advertentie kun je hier bekijken.