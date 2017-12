Ouderkerk aan de Amstel: ultiem petrolheadhuis te koop

Hoeveel auto's tellen jullie in de inrichting van deze woonboerderij in Ouderkerk aan de Amstel?

Het is misschien nog iets minder extreem petrolhead dan dit huis, maar het huis van vandaag staat gewoon op Hollandse bodem. Deze vandaag in de verkoop gezette woonboerderij in Ouderkerk aan de Amstel heeft een eigen naam: Amstel Swaen. Wat ons betreft had het ook “Amstel Swaenzinnig Gaaf” (badumtsh) mogen heten. De prachtige slaapkamers, fraaie badkamer en mooie keuken zijn al niet verkeerd, maar de inrichting is overduidelijk die van een ware petrolhead.

Zo zien we aan de wanden onder andere prachtige vintage foto’s van scènes uit de klassieke racerij, maar dat is slechts een klein detail. Er zijn namelijk een paar auto’s in het interieur opgenomen. Zo zien we één ruimte met daarin drie klassieke Aston Martins. Bovendien spotten we een kunstzinnig beschilderde Fiat 500 in de hal. De kinderkamer laat er ook geen misverstand over bestaan: hier heeft een échte petrolhead gewoond.

Ook fijn: een eigen aanlegsteiger van negen meter direct in de Amstel, om bijvoorbeeld een fijne Riva neer te leggen. De totale oppervlakte van het woonhuis is 435 m2, en dan zijn er nog bijgebouwen met een totale oppervlakte van 642 m2. Het is maar een ideetje hoor: misschien leuk om daar je eigen autocollectie te starten. Het totale perceel telt 8503 m2 eigen grond en is per direct beschikbaar.

Interesse? Het stulpje is niet het goedkoopste huis van Nederland, maar dat had u waarschijnlijk ook niet verwacht met dit huis iets verderop in de straat. Men vraagt €2.385.000 euro op dit moment, maar de huizenmarkt zit in de lift dus wellicht is het volgende maand een beetje duurder geworden. Meer informatie hier.

Met dank aan Dennis voor de tip!