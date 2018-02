Gelekt! Nieuwe Ford Focus in vol ornaat

Dat was niet de bedoeling.

De foto’s die je bij een artikel ziet van een gloednieuwe auto moeten uiteraard eerst worden geschoten. Sommige autofabrikanten kiezen voor computerplaatjes. Merken als Ferrari en Lamborghini kiezen hier vaak voor. Andere autofabrikanten geven de voorkeur aan het echte werk. Om een zo natuurlijk mogelijke foto te maken kun je geen plaatjes schieten in een verlaten hanger. Je moet de open wereld in.

Meestal lukt het een autofabrikant om de boel geheim te houden, maar in het geval van Ford is de missie mislukt. In Cascais, Portugal was het merk bezig met een geheime fotoshoot van de nieuwe Focus. Een lezer van het Hongaarse autoblad Vezess was in de Portugese plaats aanwezig en zag de gloednieuwe hatchback zonder afdekhoes.

Nog voor Ford kon ingrijpen maakte hij een kiekje. Op de foto is de Ford, een cameraman en een paniekerige Ford medewerkster te zien. “No photo, no photo”. Je hoort het haar gewoon zeggen. Helaas voor haar en Ford werd de foto doorgespeeld naar de media en kunnen we vroegtijdig naar de nieuwe Focus kijken.

Het lijkt een ingrijpende verandering te worden. Ik zie er persoonlijk wat Aziatisch, maar ook wat van Renault terug in het ontwerp. De dikke uitvoering schetst een beeld dat dit de ST of een ST-line is. De verwachting is dat Ford de nieuwe Focus in april gaat onthullen, tijdens een eigen event.

Met dank aan @shibby voor de tip!