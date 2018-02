375 pk Focus RS Heritage Edition luidt einde van tijdperk in

We moeten afscheid nemen van de potente hatchback.

Ford werkt aan een opvolger van de huidige Focus, dat is jullie vandaag wel duidelijk geworden. Oude modellen moeten plaatsmaken voor het nieuwe spul en dus komt er ook een einde aan de productie van de felbegeerde Focus RS.

De autobouwer neemt in stijl afscheid van deze generatie Focus RS, want het merk komt met een potente speciale versie. De Focus RS Heritage Edition is een zeer aangeklede variant van de hot hatch en Ford gaat er slechts 50 stuks van maken, exclusief voor de Engelse markt.

De Focus RS Heritage Edition komt met de FPM375-upgrade van Mountune. Hierdoor levert de hatchback 375 pk en 510 Nm koppel. De gelimiteerde versie is tevens uitgerust met een Quaife sperdifferentieel.

De lakkleur Deep Orange is exclusief voor de Focus RS Heritage Edition. De velgen zijn zwart uitgevoerd met daarachter grijze remklauwen. De spiegelkappen en de achterspoiler zijn eveneens zwart. De hatchback komt onder meer met half lederen Recaro stoelen, een verwarmd stuurwiel en parkeersensoren achter.

In het Verenigd Koninkrijk gaat de Focus RS Heritage Edition 39.895 pond kosten. Dat komt omgerekend neer op bijna 45 mille in euro’s. Op 6 april rolt de laatste Focus RS van de band.