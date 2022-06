Deze Volkswagen Gulf is geen Golf, maar echt een Gulf

Het lijkt op een spelfout, maar het is het niet. Je kunt namelijk echt een Volkswagen Gulf kopen op Marktplaats. Nieuwsgierig geworden?

Laatst kwam de Volkswagen Golf nog als grote winnaar in onze verkiezing “Saaiste Auto Ooit Gebouwd” uit de bus en dat is eigenlijk best een beetje een eretitel. Saai impliceert namelijk ook dat er niets mis is met een auto, maar dat het alleen allemaal niet zo spannend is.

En op zich klopt dat ook. Golfjes zijn ook niet spannend, zelfs een GTI of R niet. Snel wel, goed ook, maar spannend niet. Of saai, hoe u wilt. Voor spanning hebben ze andere auto’s bij het Volkswagen Concern. Bijvoorbeeld deze Volkswagen Gulf. Of worden we op het verkeerde been gezet en is deze óók saai?

Volkswagen Gulf is eigenlijk een Beetle

Er staat namelijk een Volkswagen op Marktplaats, die tot in detail is voorzien van een Gulf livery. Je weet wel, babyblauw met oranje en natuurlijk de naam van de oliemaatschappij erop. Altijd mooi, want met die kleuren op raceauto’s zijn in het verleden veel successen behaald.

Maar bij dit specifieke exemplaar weten we nou niet direct of het er een spannende auto van wordt. Het is namelijk een Volkswagen Beetje 2.0 TSI Sport DSG. Normaal voorzien van een keurige 200 pk, die hem in 7,5 seconden naar de 100 en een top van 225 stuwt. Vlot zeker, maar spannend allerminst.

Gelukkig is dit exemplaar getuned (of ‘geoptimaliseerd’, zoals de verkoper zegt) en levert de 2 liter nu 280 pk. En voordat je begint te sputteren, de DSG-bak is erop aangepast. En de remmen ook, want die komen van een Audi TT-RS. Kijk, dan praten we ergens over, al weten we niet hoe snel deze Gulf nu is. Dat zegt de verkoper namelijk niet.

De Volkswagen Gulf is echt mooi aangepakt

Maar genoeg over het innerlijk, we gaan het uiterlijk eens beoordelen. En dat ziet er prima uit. De vorige eigenaar heeft echt z’n best gedaan om ieder detail om te toveren tot Gulf. Tot de velgen aan toe. Alleen de nummers 53 op de deuren doen een beetje afbreuk.

Die komen namelijk van Herbie en zoals iedereen weet was dat een wit kevertje met rood-wit-blauwe streepjes. En dat is deze niet. Maar goed, kleinigheidje en dat zien we door de vingers. We doen niet zo moeilijk.

Van binnen is het zwart leder dat de klok slaat en helemaal mooi, je kunt de achterklep van deze Volkswagen Gulf elektronisch openen en dichtdoen. De stomste functie ooit op een auto, maar je wilt hem wel. Waarom? Omdat het kan!

Als jij de eigenaar wil worden van deze Beetle-Gulf, dan moet je even kijken op deze Marktplaats-advertentie. Daarin staat onder meer dat de auto 99.634 kilometer heeft gelopen en voor 22,950 Ekkermannen van jou is.

Durf jij het aan, of ga je liever voor een saaie auto?