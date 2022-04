Dit is de duurste Golf II van Marktplaats

Het is tevens de breedste Golf II van Marktplaats. En de snelste. En de zeldzaamste.

Snelle Golfjes zijn er in alle soorten, maten en prijsklasses. Van een Golf IV GTI die je voor 4 mille op de kop tikt, tot een nieuwe Golf 8 R voor 70k. Een van de coolste en meest bijzondere snelle Golfjes zit er ergens tussenin: de Rallye Golf.

Zoals de naam al verklapt was dit een heuse homologatiespecial. Dat maakt de Rally Golf automatisch al een stuk cooler dan alle recente Golf GTI’s en Golf R’s. Er zijn er ook maar weinig van gebouwd, namelijk 5.000 stuks. Dat klinkt misschien niet als een heel laag aantal, maar vergeet niet dat er in totaal 6,3 miljoen stuks van de Golf II zijn gebouwd.

Zoals je mag verwachten van een rallyspecial beschikt de Rallye Golf over vierwielaandrijving. Vanwege diezelfde rally-achtergrond is de cilinderinhoud ook iets kleiner dan in een reguliere Golf. Die bedraagt 1.763 cc in plaats van 1.781 cc. Dit in verband met de FIA-regels.

De motor mag dan een fractie kleiner zijn, de Rallye Golf had wel meer power dan een huis-tuin-en-keuken-GTI. Dit was te danken aan de G-lader, die het vermogen naar 160 pk tilde. Een prima waarde op een gewicht van nog geen 1.200 kg. Er is trouwens een nog krachtigere versie met 210 pk (de Limited), maar daar zijn er maar 71 van gebouwd. Die zul je dus niet zo snel op Marktplaats tegenkomen.

Een Rallye Golf is geen extreem opvallende verschijning in het straatbeeld, maar het is wel duidelijk dat dit geen standaard Golf II is. De Rallye Golf is in één oogopslag te herkennen aan de uitgebouwde wielkasten. Zelfs in het donker kun je de Rallye Golf makkelijk herkennen, want deze heeft vierkante koplampen in plaats van ronde.

Helaas is de spoorbreedte niet evenredig toegenomen met de verbreding van de wielkasten. Spoorverbreders zouden dus geen kwaad kunnen, maar ja, een collector’s item als deze wil je misschien origineel houden.

Dat is trouwens niet gebeurd met dit exemplaar dat nu op Marktplaats staat. Deze Rallye Golf is namelijk voorzien van Koni-veren, een rvs uitlaat en een aftermarket sportstuur. Alle originele onderdelen zijn echter nog aanwezig volgens de advertentie, dus daar hoef je hem niet voor te laten staan.

De teller staat al op 181.324 km, maar volgens het autobedrijf dat deze Rally Golf aanbiedt verkeert de auto nog in nieuwstaat. Ze willen er daarom €44.950 voor hebben.