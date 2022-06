Dit is de saaiste auto ooit volgens de lezers van Autoblog

We hebben het uitgebreid onderzocht onder de lezers van Autoblog en nu weten we het zeker. Dit is de saaiste auto ooit!

Het houdt ons hier ter redactie al een tijdje bezig. Wat is nou de saaiste auto ooit? Het begon allemaal met een onderzoek van een Brits bedrijf, dat had bepaald dat de Austin Montego de saaiste auto ooit was. Hartstikke leuk natuurlijk, maar dat wilden we graag zélf ook even onderzoeken.

Dus daarom kwam er een paar dagen later de Lezersvraag “Wat is volgens jou de allersaaiste auto ooit gemaakt”? En de antwoorden daarop hebben we minutieus uitgespit. Het kostte liters koffie, kilo’s pizza en slapeloze nachten, maar we kunnen nu eindelijk met zekerheid zeggen… Dit vinden jullie de saaiste auto ooit!

Saaiste merk en saaiste model

Er werd allereerst flink gereageerd op de Lezersvraag. Dank daarvoor, mede namens collega @willeme. Hij zit namelijk iedere keer nadat er zo’n vraag is gesteld tot laat in de nacht op de redactie te schuddebuiken om de spitsvondige antwoorden die jullie veelal geven. Ga zo door, vindt ook hij dus.

Maar terug naar het onderwerp, wat is de saaiste auto ooit volgens de lezers van Autoblog? Daar komen we zo op, eerst nog even een aantal dingen die ons opvielen in de antwoorden. Allereerst dat er blijkbaar meerdere saaie merken en modellen zijn, want er werd flink uiteenlopend gestemd.

Als we even naar de merken alleen kijken, zien we dat vijf merken de kroon spannen. En die merken zijn zonder uitzondering Japans. En Europees, laten we het wel eerlijk houden. De saaiste merken zijn volgens jullie namelijk -in oplopende volgorde- Toyota, Opel, Renault en Volkswagen.

De snelle verstaander heeft gezien dat er hierboven maar vier merken zijn genoemd. Dat klopt, dat deden we om de spanning op te bouwen naar het saaiste merk. Wat we nu wel gaan noemen. Massaal werd er namelijk door jullie gekozen voor NISSAN als saaiste automerk ooit.

Deze Japanse fabrikant leverde saaie pareltjes als de Almera Tino, de Bluebird, de Primera en de Sunny. En die laatste won ook bijna in de verkiezing van saaiste auto ooit, maar moest uiteindelijk 1 model voor zich dulden. En dat model is…

De saaiste auto ooit is…

Want volgens jullie kan er maar 1 winnaar zijn. En daar werd dan ook massaal voor gekozen. We gaan jullie niet langer in spanning laten, de winnaar van deze verkiezing is namelijk geworden…

DE VOLKSWAGEN GOLF!!!

Dat is volgens de lezers van autoblog de saaiste auto ooit. Het liefst in het grijs en als Variant al helemaal uiterst saai. Maar ook de vijf- en driedeurs zorgden voor een daling van de bloeddruk op bepaalde gebieden in de broek, aldus jullie.

Op de tweede plek kwam overigens de eerder genoemde Nissan Sunny, op een gedeelde plek met de Mitsubishi Carisma, gevolgd door de Kia Sephia, de Nissan Almera Tino en -mijn favoriet- de Toyota Auris. Allemaal Aziatisch, dat dan weer wel. Maar goed, nu weet je dus wat je moet gaan rijden als je absoluut niet op wil vallen. Kan misschien nog weleens van pas komen.

Rest ons niets dan jullie hartelijk te bedanken voor jullie stem, als we weer eens hulp nodig hebben, melden we ons weer!