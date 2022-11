Deze Volkswagen Jetta is bijna net zo dik als een RS3 Sedan

Audi is niet het enige merk dat een megadikke compacte sedan kan maken.

De compacte sedan is een type auto dat bij ons grotendeels is uitgestorven. Je hebt nog de A3 Limousine en de A-klasse Sedan, maar buiten het premiumsegment zie je geen C-segment sedans meer. Naar een nieuwe Volkswagen Jetta of Opel Astra Sedan kun je tevergeefs zoeken in de showroom.

Deze auto’s worden nog wel gebouwd, alleen niet meer voor ons. Zo is er in de VS nog gewoon een nieuwe Volkswagen Jetta. Daar is zelfs een GTI-versie van, die (net als voorheen) als GLI door het leven gaat.

Zo’n nieuwe Jetta GLI is best een leuke verschijning, maar Volkswagen heeft de auto nu echt bruut gemaakt. Ze komen namelijk met de Jetta GLI Performance Concept op de proppen, die qua uitstraling weinig onderdoet voor een RS3 Limousine.

De Jetta GLI Performance Concept is voorzien van een dikke widebody, een aangepaste voor- en achterbumper en 20 inch Rotiform-velgen. Dankzij een schroefset ligt de Jetta ook lekker laag bij het asfalt. Of in dit geval: de zoutvlakte.

Als je denkt dat er op deze auto alleen aanpassingen voor de show zitten, heb je het mis. Deze Jetta is ook voorzien van diverse motorische upgrades, waaronder een nieuwe cold air intake en intercooler. De 2.0 TSI produceert zodoende 350 pk. Dit is nog niet genoeg om een RS3 te evenaren, maar het koppel van 504 Nm overstijgt wel nipt dat van de RS3.

De remmen hebben eveneens een upgrade gekregen. De Jetta GLI Performance Concept heeft nu serieuze remklauwen met zes zuigers en carbon-keramische schijven. Verder is het chassis verstevigd en heeft de koppeling een upgrade gekregen.

Daarbij hebben we het niet over een dubbele koppeling, want deze Jetta GLI is gewoon handgeschakeld. Voor Nederland was een Golf GTI met handbak niet interessant genoeg, maar de Amerikanen houden wél van een potje schakelen. Bij dit soort auto’s in ieder geval.

De Jetta GLI Performance Concept is puur een showauto voor de SEMA, dus dit is geen auto die in productie gaat. Toch kun je deze auto zelf voor je deur hebben, net als de Golf GTI met dakkoffer van eergisteren. Vrijwel alle onderdelen zijn namelijk gewoon te bestellen.