FIOD ontdekte tonnen aan cash bij Frits van Eerd

De FIOD had niet voor niets een inval gedaan bij Frits van E., want die bleek heel veel wisselgeld in huis te hebben.

Het kwam in september als een donderslag bij heldere hemel: er was een inval gedaan bij Frits van Eerd, sympathieke Jumbo-topman, racefanaat en weldoener van Max Verstappen. Die hadden we niet zien aankomen.

De inval vond plaats in het kader van een grootschalig witwasonderzoek. Nu geldt natuurlijk altijd dat je onschuldig bent tot het tegendeel bewezen is, maar de FIOD komt niet zomaar je deur inbeuken. Van Eerd kwam ook een aantal dagen vast te zitten als verdachte.

Inmiddels zijn we anderhalve maand verder en nu is er meer bekend. Het Financieele Dagblad weet te melden dat de FIOD een grote slag heeft geslagen bij de inval. Frits van Eerd bleek voor enkele tonnen aan cash in huis te hebben. En dat was waarschijnlijk geen wisselgeld uit de Jumbo-kassa’s.

Dat er een berg contant geld was aangetroffen was al langer bekend. We wisten alleen nog niet waar dit precies aangetroffen was. Dit blijkt nu dus gewoon bij ideale schoonzoon Frits van Eerd in huis te hebben gelegen.

Het brein achter de witwaspraktijken zou Theo E. zijn, die zelf ook actief is geweest in de autosport en meerdere autobedrijven heeft. Het witwassen gebeurde onder andere via de autohandel en via sponsorcontracten in de motorcross.

De advocaat van Frits heeft nog niet willen reageren op de nieuwe informatie die nu naar buiten is gekomen. Het ziet er in ieder geval naar uit dat het “tijdelijk” terugtreden van Frits van E. als Jumbo-topman wel eens heel lang kan gaan duren.

