Koop de BMW van de meest gehate man van Nederland

Deze dikke BMW Z4 M40i die nu bij Domeinen staat was van niemand minder dan Sywert van L. Wie durft?

Over Sywert van Lienden is al zo’n beetje alles gezegd wat er te zeggen valt, dus daar hebben we weinig meer aan toe te voegen. Hij zette zich geheel belangeloos in om mondkapjes te regelen, maar hield daar toevallig 28 miljoen euro aan over met zijn compagnons.

Van dat geld kun je natuurlijk een hoop dikke auto’s kopen, maar het is de vraag of dat slim is als Sywert van Lienden heet. Toch kon hij het niet laten om een dikke auto aan te schaffen. In oktober 2020 trakteerde hij zichzelf op een BMW Z4 M40i.

In het zilver is dit geen enorm opvallende auto, maar we praten wel over een BMW van €85.947. Eerlijk is eerlijk: daarmee heeft Sywert zich nog in kunnen houden, want voor een multimiljonair is dit een redelijk bescheiden auto.

Sywert heeft nog best een tijdje kunnen genieten van zijn BMW, want de FIOD kwam pas in februari dit jaar langs. Op de beelden was te zien hoe ook deze BMW Z4 uitgekamd werd.

Kennelijk heeft de FIOD de auto toen ook meteen in beslag genomen, want de desbetreffende BMW Z4 duikt nu op bij Domeinen. Een auto kopen is daar meestal een grote gok, maar in dit geval valt het reuze mee. Het interieur kan een stofzuigbeurtje gebruiken, maar verder is dit waarschijnlijk nog een piekfijne auto.

Dit is namelijk een BMW die nieuw in Nederland is geleverd, nog maar één eigenaar heeft gehad en slechts 8.197 km op de klok heeft. Toch kleeft er een groot nadeel aan het kopen van deze Z4: het kan zijn dat je wordt aangezien voor Sywert van Lienden.