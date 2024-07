Deze waanzinnige jaren ’90 supercar kende je nog niet!

Deze obscure supercar uit de jaren ’90 komt eindelijk weer in de spotlight.

Momenteel is in het Louwman Museum een tentoonstelling gaande waar enkele van de meest bijzondere supercars uit de jaren ’90 te bewonderen zijn. De Vector W8 bijvoorbeeld, waar er maar 22 van gebouwd zijn. Kan het nog specialer? Jazeker! De W8 had namelijk ook een (beoogde) opvolger.

In 1992 was daar de Vector Avtech WX-3, op de autoshow van Genève. De auto had dezelfde bizarre wigvorm als zijn voorganger, maar dan meer met afgeronde vormen. Dat was natuurlijk typisch jaren ’90, net als de klapkoplampen. Verder was er weinig typisch aan deze auto: de Vector WX-3 is tamelijk uniek.

De auto die in 1992 op Genève stond was slechts een showauto zonder aandrijflijn. Een jaar later keerde Vector echter terug, deze keer wel met een motor. Dit was een dikke 7,0 liter V8 mét twee turbo’s. Deze combinatie was goed voor maar liefst 1.000 pk. En dat in 1993.

Een bizar interieur mocht natuurlijk ook niet ontbreken. Het dashboard lijkt regelrecht uit een vliegtuig te komen en net als de McLaren F1 heeft deze Vector het stuur in het midden. De WX-3 heeft echter geen drie stoelen, maar een driepersoons (?) bankje. Zijdelingse steun is dus ver te zoeken.

Vector pakte in 1993 groot uit op de autosalon van Genève, want naast de WX-3 coupé stond ook een heuse roadster te schitteren. Deze zag er zo mogelijk nog futuristischer uit, met zijn lage voorruit. Voor de gelegenheid was ook de spoiler lager gemaakt.

Het prototype van de Roadster was motorisch iets afwijkend: in plaats van een 7,0 liter V8 had deze een 6,0 liter twin-turbo V8, net als de W8. Deze leverde alsnog 625 pk, waarmee het in theorie een van de snelste cabrio’s ter wereld was. Nog een verschil met de coupé: de Roadster heeft wel gewoon twee stoelen.

Helaas is het bij deze twee prototypes gebleven: de Vector WX-3 wist het niet tot productie te schoppen. Vector werd overgenomen door het Indonesische Megatech, wat daarvoor ook een zekere sportwagenfabrikant genaamd Lamborghini had gekocht. Dit resulteerde in de Vector M12, op basis van de Diablo. Het design van de WX-3 leefde voort in deze auto, maar dat was niet echt een eer. De M12 werd bijzonder slecht ontvangen en er zijn slechts 17 exemplaren gebouwd.

Nu, ruim 20 jaar na de onthulling, staat de Vector WX-3 eindelijk weer in spotlights. Veilinghuis RM Sotheby’s heeft namelijk zowel de coupé als de roadster in handen gekregen. Deze auto’s waren tot voor kort nog in handen van hun geestelijke vader: Jerry Wiegert.

Nu gaan beide auto’s dus geveild worden, tijdens Monterey Car Week. Het veilinghuis verwacht een opbrengst van 1,3 tot 1,5 miljoen dollar per stuk. Dat is welbeschouwd een koopje voor deze waanzinnige en volstrekt unieke auto’s.