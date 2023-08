Deze auto eert de tofste bioscoophit van de jaren ’90

De tofste bioscoophit uit de jaren ’90 als we Bad Boys even niet meerekenen, uiteraard.

Op dit moment heeft iedereen het over Oppenheimer en Barbie. Beide zijn enorm gehyped en beide lijken aan de verwachtingen te voldoen. Om Oppenheimer te begrijpen moet je verstand hebben van geschiedenis, kwantumfysica, geopolitiek en theoretische natuurkunde. Om Barbie te begrijpen moet je verstand hebben van vrouwen. Grote kans dat we alleen Oppenheimer kunnen bevatten.

Maar uiteraard zijn we bij Autoblog niet vies van ordinaire blockbusters. Wat dat betreft is het tof dat Oppenheimer en Barbie zo populair zijn. Maar zo tof als Jurassic Park wordt het nooit. Met name het eerste deel was een bijzondere toffe film. Ondergetekende vond namelijk de Ford Explorer zo cool.

Jeep Wrangler uit de tofste bioscoophit uit de jaren ’90

Je weet wel, die auto met gele wielen en het glazen dak waardoor je de dinosauriërs van dichtbij kon bekijken. Maar er waren meer auto’s in Jurassic Park, zoals de Jeep Wrangler.

Omdat Ford vergeten is een hommage uit te brengen aan Jurassic Park, doet Jeep het dus. Het betreft twee pakketten. En dat is slim, want mensen gingen het zelf maar doen, zoals deze Wrangler die Autobloglezer @Mika_Häkinen tegenkwam in London:

30 jaar oud (ja, 30)

Ze zijn bedoeld voor de Wrangler van de JL-generatie, alhoewel het ook past op een Gladiator (dat is natuurlijk een Wrangler met laadbak). Met deze stickerset maak je van je Wrangler een replica van de YJ-Wrangler uit de film die inmiddels 30 jaar oud is (ja, wij zijn dus nog veel ouder).

Ook krijg je er een nummer bij ‘JP18′, de auto’s in de film hadden allemaal ‘JP’-nummers. Oh, en naast de stickerset krijg je een 3D-geprinte pookknop.

Je kan de set bestellen voor 550 dollar, bovenop een Wrangler uiteraard. Zorg wel dat ‘ie al non-metallic beige is voor dramatisch effect. Voor 650 euro krijg je er een speciale pook bij voor het vierwielaandrijvingssysteem. Bestellen kan via Jeep Graphic Studio.

Via: Carbuzz