55 inch aan schermen, toch een dikke V8

Je zou dit interieur met 55 inch aan schermen verwachten bij een EV, maar toch is het eigenlijk een ouderwetse wagen. Heerlijk!

Als we het hebben over premium luxe SUV’s, komen veel auto’s bovendrijven. Denk aan de Range Rover, Porsche Cayenne en BMW X5. Maar in het land waar deze auto’s populair zijn – de Verenigde Staten – waren ze er ook al vroeg bij. De Jeep Wagoneer is eigenlijk de grondlegger van het genre, de Lincoln Navigator verbeterde vervolgens het recept en Cadillac was met de Escalade het meest succesvol. Nu wil het feit dat deze auto vernieuwd is en ja, er is dus een belangrijk nieuwtje: 55 inch aan schermen! Geen idee wat je ermee moet, maar deze Escalade voor 2025 heeft het.

Niets aan de Escalade is subtiel. Nog niet zo heel erg lang geleden lanceerde Cadillac de Escalade IQ, een elektrische variant. Maar dat is alleen een Escalade in naam. Dit is een échte. Het is ook een échte SUV.

Dus geen zelfdragend koetswerk, maar een heus ladderchassis, net als de Mercedes-Benz G-Klasse. Er is wel een link met de elektrische variant, want de de nieuwe lampenwinkel lijkt er wel een beetje op.

55 inch aan schermen

Ook in in het interieur waan je je in een EV. Cadillac is namelijk helemaal los gegaan op de schermen. Volgens het Amerikaanse luxemerk heeft de auto 55 inch aan schermen. De bestuurder heeft voor zijn snufferd een 35 inch scherm, de bijrijder moet het doen met 20 inch. Sowieso schermen (pun intended) de yanks met inches.

Je krijgt namelijk standaard 22 inch wielen. Standaard! Optioneel kun je karrenwielen van 24 inch krijgen. Deze kun je combineren met de bekende lakkleuren of een van de drie nieuwe tinten: Aegean Stone (da’s groen), Latte Metallic (beige) of Deep Sea Blue Metallic (LL Cool J-fans kennen die kleur wel).

Ja, ook een ‘V’!

Dan eventjes de techniek, want ondanks het EV-esque schermenfeest is het een lekker ouderwetse auto. De vernieuwde Cadillac Escalade heeft standaard een 6.2 V8 met 2 kleppen per cilinder, goed voor 420 pk en 623 Nm. Voor maximale efficiency is deze gekoppeld aan een tientraps automaat.

Het topmodel is de Escalade-V, die bovenop de 6.2 liter V8 een mechanische compressor heeft. Hierdoor heb je ineens 682 pk en 926 Nm. Dat zijn bijna EV-achtige waarden. De zescilinder diesel die je tot voor kort kon krijgen, is helaas komen te vervallen. Je kunt kiezen uit een korte variant (5,39 meter) of een lange ESV (5,77 meter). Ook kun je kiezen tussen een versie met achterwielaandrijving of vierwielaandrijving. Dat laatste is standaard op de Escalade-V. Het leeggewicht is overigens ook EV-esque: tussen de 2.634 kg (voor de korte met RWD) tot 2.964 kg (voor de Escalade V ESV).

Het verbruik wordt dan weer niet niet vermeld in het persbericht. Heel raar.