Nu weten we het zeker: de nieuwe Panda is cool!

Zeg nou zelf: dit ziet er toch gewoon heel tof uit?

Nu bijna alle auto’s op hetzelfde platform staan is design belangrijker dan ooit. Dat is zo’n beetje de enige manier om je te onderscheiden. Dat is Fiat heel goed gelukt met de nieuwe ‘Grande Panda’. Na de aaibare laatste generaties gaan ze nu weer terug na de robuuste, hoekige vormen van de oer-Panda.

De Grande Panda is geen directe kopie van de eerste Panda, maar de link is duidelijk aanwezig. Daarnaast heeft Fiat nog wat leuke designfoefjes uitgehaald, zoals de letters op de zijkant en de pixelkoplampen die het jaren ’80-thema compleet te maken. Dat laatste is misschien afgekeken van Hyundai, maar dat is een gevalletje ‘beter goed gejat…’.

Kun je de Grande Panda nóg cooler maken? Jazeker, dat laat Garage Italia zien. Deze toko houdt zich bezig met het opleuken van Fiat’s en heeft ook nauwe banden met het merk. De oprichter is namelijk Lapo Elkann, de enfant terrible van de Agnelli-familie.

Zij hebben de Grande Panda gevisualiseerd met diverse bekende Panda-liveries. Uiteraard ontbreekt de Sisley-uitvoering niet en we zien ook een Italia 90-uitvoering. Dit was een special edition ter gelegenheid van het WK van 1990, wat destijds in Italië werd gehouden. Nederland won toen geen één wedstrijd, dus laten we het daar verder niet over hebben.

De Panda is in het verleden ook door diverse Italiaanse overheidsdiensten ingezet, en ook dat zien we terug. Garage Italia heeft de onder meer een politie-Panda en een boswachters-Panda ontworpen. Maar de coolste versie is misschien wel die van SIP. Dit is de Italiaanse KPN, die vroeger rondreed in Panda’s, inclusief ladder op het dak een ‘dakkapel’ achterop.

Zoals je ziet zijn het nog maar renders, maar als de Grande Panda eenmaal in productie is zal Garage Italia vast een paar echte exemplaren onder handen nemen. En wie weet wordt je nog eens door een Carabinieri Grande Panda langs de kant gezet.

Afbeeldingen: Garage Italia