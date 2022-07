Deze WALD Mercedes S-Klasse heeft een vleugje Formule 1

Toegegeven, het is een klein vleugje, maar deze Mercedes S-Klasse ‘WALD Black Bison’ kent één klein stukje Formule 1 techniek.

De Mercedes-AMG S63 is een unicum in zijn soort. Waar Mercedes al jaren een rasecht AMG-sausje over de S-Klasse heen giet (zowel S63 als S65), willen grootste rivalen Audi en BMW maar geen RS8 en M7 uitbrengen. Oké, de S8 Plus en M760Li komen ook niks tekort, maar goed. Een rasechte RS8 en M7 hoef je nu al helemaal niet meer te verwachten, maar Mercedes komt binnenkort gewoon weer met een AMG S63. We kunnen niet wachten!

Mercedes S-Klasse door WALD

Mocht jij nu nu direct een Mercedes S-Klasse (W223) willen bestellen maar eigenlijk een S63 willen, dan heb je een probleem. WALD is hier om het probleem op te lossen met een extra dikke bodykit voor de reguliere S-Klasse. Zoals meerdere creaties van de tuner heet de bodykit “WALD Black Bison”. Het enige wat je nodig hebt om dit dikspul aan te meten aan je eigen S is een Mercedes S-Klasse van de W223-generatie met het AMG-pakket.

Subtiel (en toch ook weer niet)

De veranderingen zijn eigenlijk even simpel als veranderend. De Mercedes S-Klasse van WALD wordt uitgevoerd met een skirts-set rondom. Lagere voorsplitter, dikkere sideskirts met een groot luchtgat bij het voorwiel, een zeer dikke achterbumper met vier uitlaten (gekoppeld aan een nieuw uitlaatsysteem), een dak- én kofferbakspoiler en 22 inch WALD BM001 velgen. Ook staat de auto een klein beetje lager op zijn veren.

Formule 1

Nou is het verschil tussen deze WALD Mercedes S-Klasse en de Mercedes-AMG W13 van Lewis Hamilton snel te zien, maar toch heeft de S-Klasse een kleine hoedtik naar de F1-auto. In de diffusor zit namelijk een regenlamp. Het flikkerende lampje achterop een Formule 1-auto dat bij slecht zich en andere gevaren zijn werk doet. Op deze WALD S-Klasse zal deze wel fungeren als mistlamp. Ja, het is gemeen, maar wel de waarheid.

Wel de looks, nog niet de performance: deze S-Klasse door WALD is een mooi voorproefje voor wat de AMG S63 gaat brengen. Voor wie geen geduld heeft, al hoef je niet heel lang meer geduld te hebben.