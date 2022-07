Pagani gaat geen EV bouwen: “niet genoeg emotie”

Verwacht geen EV van Pagani, want überbaas Horacio gaat zijn uiterste best doen om er geen te bouwen.

Een tijdje geleden was het hommeles in de wereld van Italiaanse supercarmerken. Kleine merken zoals Ferrari die het vooral moeten hebben van hun exotische status, vrezen voor grote verliezen als alles nu omgeschakeld moet worden naar elektrisch. Hun oplossing? Pleiten voor een uitzondering op de EU-milieuwetgeving. Ook al was er weerstand van bijvoorbeeld Porsche, het is wel gelukt om het op de agenda te krijgen en merken die minder dan 10.000 auto’s slijten per jaar krijgen vijf jaar langer de tijd. Lichtjaren voor een merk als Pagani, waar ze zich eerst nog even druk maken om hun volgende V12-aangedreven supercar.

EV van Pagani?

Toch moet er dan zo rond 2035 wel een keer iets elektrisch op de markt komen, ook voor Pagani. Tenminste, niet als het aan de grote baas van het merk, Horacio Pagani, ligt. In een interview met Autocar laat Pagani weten dat hij niet denkt dat een elektrische Pagani de moeite waard is. “EV’s in hun huidige vorm zijn te zwaar en nog niet duurzaam genoeg om te produceren.” Ook denkt Pagani dat de impact van zijn merk niet groot genoeg is om een verschil te merken. Pagani slijt met geluk een keer 40 auto’s per jaar, niet genoeg om de ijsberen uit te laten sterven.

Zwaar en niet duurzaam

Sinds 2018 is een team van ingenieurs bij Pagani hard aan het werk om te kijken of een EV kan werken. De conclusie tot dusver is ‘nee’. “Van de benodigde grondstoffen is 90 procent niet duurzaam verkrijgbaar.” Met andere woorden: je moet super vervuilend gaan doen om een handjevol elektrische supercars te maken die nauwelijks tot geen impact hebben op het totaalplaatje. Ook gewicht is een probleem. Een Pagani Huayra R weegt 1.070 kg, terwijl een auto met die performance al 600 kg kwijt is aan enkel de accu’s. Dan zouden de auto’s te zwaar worden.

Naast dit alles vindt Horacio Pagani het gebrek aan emotie een te grote uitdaging. De grote baas van het merk heeft zelf een Tesla Model S en vindt hem eigenlijk te veel gericht op snel zijn. “De uitdaging is niet om een EV snel te maken, maar om de emotie van een ICE-auto (Internal Combustion Engine, red.) over te kunnen brengen. Dat is momenteel lastig. De droom is een 1.300 kg wegende elektrische supercar, maar dat is met de huidige middelen niet mogelijk.”

Zodoende haalt Pagani nog steeds hun V12 bij Mercedes vandaan en dat blijft ook nog wel. Het is volgens Horacio Pagani de ideale partner, want Mercedes is erg makkelijk over het partnerschap met Pagani. Ze mogen van alles en nog wat zonder problemen gebruiken, wat voor een klein merk natuurlijk fijn is.

Makkelijk

Verder is Horacio Pagani blij met zijn merk. Hij is blij dat de 450 gebouwde Zonda’s en Huayra’s hun waarde behouden. Hij is blij met het goed geregelde onderhoud voor hun auto’s en dat mensen er goed gebruik van maken, evenals het gemak waarmee Pagani je het circuit op laat gaan met hun exclusieve circuitauto’s. Eveneens wordt benadrukt dat een Pagani een niet al te moeilijke auto moet zijn om te besturen. Een ‘gentlemen driver’ moet zonder problemen sensationeel kunnen hoeken. Te extreme auto’s wil Pagani ook helemaal niet.

Enfin, verwacht dus geen EV van Pagani, in ieder geval niet nu of morgen. Verwacht wel in september de nieuwe Pagani C10, waarvan de eerste 100 stuks ook al zijn uitverkocht.