Ziehier, de ‘compleet nieuwe’ Mercedes T-klasse

Mercedes laat een eerste teaser zien van de nieuwe T-klasse. We hebben al een vermoeden hoe de rest van de auto eruit gaat zien.

Er zijn weinig (of geen) merken die zoveel verschillende modellen hebben gehad als Mercedes. Toch blijven er nog genoeg letters van het alfabet over. Een Mercedes T-klasse is er bijvoorbeeld nog nooit geweest. Daar gaat binnenkort echter verandering in komen.

Dat er een Mercedes T-klasse op de stapel staat weten we al bijna twee jaar, maar het is een tijdlang stil geweest. Nu is de onthulling echter nabij, zo laat Mercedes weten. Zoals het hoort, sturen ze ook meteen een teaser de wereld in.

Het merk bevestigt wat we al wisten: de T-klasse wordt een premium personenbusje. Mercedes spreekt van een “compleet nieuw model”. Als je de teaser goed bekijkt zie je echter dat dit nieuwe model verdacht veel lijkt op een Citan.

Van de Citan is er al een personenversie, namelijk de Citan Tourer. Dit is in feite een Citan met een dubbele cabine. Hoe zit dat? Wordt de T-klasse dan gewoon een Citan Tourer met een derde zitrij? Ja en nee.

De Mercedes Citan Tourer

De T-klasse wordt niet alleen de personenversie van de Citan, maar ook de luxe versie. Zoals een V-klasse (en voorheen de Viano) zich verhoudt tot een Vito dus. Kennelijk is dit voor Mercedes reden genoeg om van een compleet nieuw model te spreken.

Overigens was de Citan ook al geen nieuw model, want die is weer gebaseerd op de Renault Kangoo. Dat valt alleen minder op omdat de nieuwe Kangoo tegenwoordig niet meer zo frivool is. Maar dit betekent wel dat de T-klasse in feite een luxe Kangoo wordt. We gokken dat Mercedes dit niet in de marketing gaat gebruiken.

De Mercedes EQT Concept

De Mercedes T-klasse zal over een kleine maand zijn wereldpremière beleven. Op 26 april trekt Mercedes het doek van de auto. Op termijn kunnen we ook nog een volledig elektrische variant verwachten: de EQT. Dat wordt dus de elektrische versie van de luxe versie van de Mercedes-versie van de Renault Kangoo.