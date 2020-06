Deze week: Autoblog Supercar Week!

Ja, je leest het goed, deze week veel artikelen over Supercars op Autoblog.

Supercars

Het kan natuurlijk zijn dat jij vroeger een poster van een Fiat Punto aan de muur had hangen. Maar de kans is groter dat dit een supercar betrof. Deze week vieren we dan ook de supercar op Autoblog. Niet omdat het de MEEST relevante categorie auto’s is die we hier doorgaans behandelen. Maar wel omdat we er gewoon zin in hebben!

Wanneer is iets een supercar?

Die vraag, daar duiken we deze week zeker ook nog verder in. Maar power, sportiviteit en styling en vaak ook exclusiviteit. Daarop moet een auto scoren om toegelaten te worden tot deze categorie. Het beste voorbeeld van een auto die er niet in valt? De Audi ABT RS6 video van afgelopen zaterdag viel dus buiten de videoselectie van deze Supercar Week. Want een supercar is in ieder geval een sportauto. En dat is een ‘Power Station’ als de RS6 met alle wil van de wereld niet te noemen. Maar we hebben een groot aantal supercars gevonden uit heden en verleden waar we deze week verhalen over brengen.

Wat kan je deze Supercar week verwachten?

Supercars, veel supercars. Elke dag een video met in de hoofdrol dit thema, maar ook dagelijks de beste supercars die we al eerder reden. Daarnaast achtergrondartikelen en natuurlijk de persoonlijke supercar anekdotes van de Autoblog redactie. Iedereen heeft wel een herinnering of een verhaal bij een supercar. Hoe vaak dat gaat resulteren in redacteuren die bij het horen van Phil Collins moeten denken aan een witte Testarossa, daar gaan we deze week achter komen!

Veel leesplezier en ja, het ‘gewone autonieuws’ nemen we deze week ook gewoon mee, tussen het supercargeweld door.