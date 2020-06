Dit huis van $62.000.000 biedt plaats aan vijftien auto’s

Naast plek voor vijftien auto’s biedt dit huis overigens ook wat zwembaden en een prettig uitzicht.

Je kan natuurlijk de hele dag naar Housevision (bestaat dat nog?) of Escape to the country kijken. Maar als je echt dikke casa’s wil zien, vuur je gewoon Autoblog aan. Na het huis in Maryland met een eigen straat in de kelder van vorige week, blijven we hangen in de States. We zijn echter wel verkast naar het iets meer gewilde Los Angeles, wat zijn weerslag heeft op de prijs. Tsja, location, location, location.

Deze 62 million Dollar listing heeft als adres 1301 Collingwood Place. Een duur buurtje, de buurman op 1302 is al op TV geweest bij The Secret Lives of the Super Rich. Diens stulpje verbleekt echter bij jouw nieuwe huis, met twéé infinity pools. De crib heeft die mooie mix van indoor en outdoor leven. Past goed bij het klimaat van Los Angeles. In de nacht kijk je uit op de fonkelende lichtjes van de stad, die letterlijk en figuurlijk aan je voeten ligt. Het bos van 125 jaar oude olijfbomen uit Frankrijk is ook een nice touch. Bespaart weer wat flesjes Bertolli kopen.

Maar wacht, er is meer! De vorige bewoner was namelijk duidelijk een autoliefhebber, getuige bovenstaand modelcircuit in een van de kamers. Naast de Spielerei is er ook meer dan voldoende ruimte voor het echte werk, in de vorm van een garage met plek voor vijftien auto’s. Volgens de verkoper is het een mooi hommage aan de Car Culture van Los Angeles. Hoe dan ook is het een redelijke start qua ruimte voor je collectie.

Mocht je nu denken ‘dat is wel iets voor mij’, dan is er misschien nog meer goed nieuws. Net zoals op mobile.de, geeft de site waar we dit aanbod op vonden namelijk zelf ook een waardering aan het object. In dit geval ligt de vraagprijs op basis daarvan een tikje hoog. Volgens deze waarderingstool zou het huis ongeveer 50 milli waard moeten zijn. Je kan dus proberen wat af te dingen. De advertentie is hier te bekijken. Koop dan?