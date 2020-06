Het is klaar, dit is de laatste BMW i8

Het zit erop voor de hybride sportwagen van BMW, de laatste i8 is gebouwd.

Na zes jaar productie is het doek gevallen voor de BMW i8. Het model was met zijn opvallende uiterlijk in 2014 al zijn tijd ver vooruit. Het was ook een controversieel model. De coupé (en later de Roadster) had immers de looks van een auto uit 2084, maar kwam met een niet al te spannende 1.5-liter driecilinder. Uiteraard bijgestaan door de nodige elektropower, maar toch. Van een enorme klap aan vermogen kun je niet echt spreken met 362 pk onder de kap.

De BMW i8 zal de geschiedenisboeken van het merk ingaan als iconisch. Het was immers een interessant concept. Of de auto ook echt een succes is geweest laten we even in het midden. Het ligt er maar net aan met welke ogen je naar dit project kijkt. In al die jaren heeft BMW 20.500 stuks gebouwd van de i8. Dat komt neer op meer dan 3.400 auto’s per jaar.

De finale 18 exemplaren van de i8 werden besteld door leden van de BMW i8 club. Het allerlaatste exemplaar dat van de band rolde is een snoepje, dat mag gezegd worden. De plug-in hybride valt namelijk op door zijn kleur Portimao Blue.

Met zijn vleugeldeuren zal de i8 het nog altijd goed blijven doen op de boulevards. Een snelle blik op Marktplaats leert dat je de hybride sportauto vanaf zo’n 45 mille kunt rijden als occasion.